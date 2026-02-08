新北悲見寒夜噩耗！男騎士遭違規迴轉車撞死

違規害命！昨（8日）晚間在新北市新莊區發生多元計程車違規迴轉，結果把一位男機車騎士撞飛，釀成他胸部重創當場失去生命跡象，緊急搶救後仍是回天乏術。

吳男的機車被撞爛。 （圖／民眾提供）

救護人員現場檢傷發現，男子已經失去呼吸心跳情況危急，立刻施以緊急處置送往亞東醫院搶救，只是傷勢過重還是在晚間10點6分由院方宣告死亡，經查他的身分是47歲的吳姓男子。

肇事者在事發後仍在現場，警方調查他現年48歲姓許，當時在地下道出來的平面道路往樹林方向行駛時，違規迴轉往新莊方向，才會讓從地下道出來往樹林方向的吳男來不及閃撞上，經檢測許男沒有酒駕，吳男的酒測值仍在釐清，雙方的車上都沒有違禁品，駕照狀態也正常，交通隊正釐清確切的肇事責任歸屬中。

延伸閱讀

影/宜蘭市延平路深夜住宅火警！1人OHCA 疑似仍有1人受困

北投溫泉湯屋驚傳噩耗！女客泡湯身亡 男客送醫不治

網售「仙佛界職位」疑有女網友購買後輕生！警方已介入調查