新北情侶檔租屋開麻將賭場Threads攬客 警搶門破地下室逮11人

新北市永和區民宅私設麻將賭場，警方8日持搜索票攻堅查緝，逮捕2名負責人及9名賭客，並扣得賭資及抽頭金近12萬元。（圖／翻攝畫面）

新北市永和區中興街一處民宅8日中午遭警方查獲私設麻將賭場，46歲陳姓男子與45歲詹姓女子情侶檔承租民宅地下室，擺放電動麻將桌經營賭博，並透過社群平台Threads貼文招攬賭客，遭永和警分局專案小組持搜索票攻堅查緝，當場逮捕11人，查扣賭資及抽頭金近12萬元。

警方調查，陳、詹2人每月以約4萬元租下民宅地下室，設置2桌電動麻將桌營業，並向賭客收取抽頭金，賭場底為600元、一台則為100元，賭客打1將最少需付1000元抽頭金,，每自摸1次需付200元抽頭金。

由於該民宅出入頻繁，且於外部架設監視器掌握人車動態，增加警方查緝難度。警方接獲居民檢舉後持續蒐證，8日中午12時許見時機成熟，趁賭客進出之際持搜索票進入，當場控制現場。

警方查獲陳、詹2名負責人及9名賭客共11人，並扣得賭資9萬餘元、抽頭金2萬餘元，以及電動麻將桌2桌、麻將牌4副、監控設備1組等證物。

警詢後，陳、詹2人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，其餘9名賭客則依違反《社會秩序維護法》裁罰。警方表示，因應年節將近，將持續加強取締轄區不法賭博場所，維護治安與居住品質。

