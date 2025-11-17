新北情侶檔違規遭開罰上網討拍熱議 警公布影像：明顯違規

記者莊淇鈞／新北報導

這對情侶在非行人穿越道處穿越車道，且進行穿越時車流綠燈通行中。（圖／翻攝畫面）

新北市有1對情侶，11月15日晚間9時許，因違規跨越鶯歌區文化路226巷口，被執勤的警員攔下開罰，這對情侶後在Threads 社群平台PO文，質疑該處無設置行人穿越道及行人號誌、自己也是依車輛號誌綠燈通行，卻被執勤警員以推論方式誤認闖紅燈，舉發並態度不佳。三峽警分局為正視聽，公布警方微型錄影器和相關監視畫面，證明這對情侶確實違規。

據了解，事發當天晚間9時許，三峽警巡邏警網發現，在鶯歌文化路226巷口，有1對情侶未依規定穿越車道，經上前攔查依《道路交通管理處罰條例》「行人未依規定穿越道路」開單舉發，處罰這對情侶2人各500元。事後，這對情侶在社群平台Threads上發文並提出上述質疑，並迅速在網路上延燒，警方經檢視執勤警員微型錄影機全程畫面，發現2人在非行人穿越道處穿越車道，且進行穿越時車流綠燈通行中，與這對情侶網路發文所言不符，並無攔查與舉發過程態度不佳的情形。

三峽警分局表示，警方微型錄影機及相關畫面均已完整保存，這對情侶違反《道路交通安全規則》第134條第二項、《道路交通標誌標線號誌設置規則》第206條及《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第1款，本案行人係於無行人穿越道處自行跨越車道，且穿越時車輛號誌為綠燈，有車流行進狀態，認定執勤警舉發並無不妥。

不良行為，請勿模仿！

