新北惡保母疑虐童快速搖肩、捏鼻灌液體 5月大嬰視網膜出血、視神經萎縮近全盲

新北市吳姓保母涉嫌在2022年托育5個月大陳姓男嬰時，有多次搖晃嬰兒肩膀、手臂或腿部、捏鼻強灌液體等行為，造成男嬰頭部組織拉扯受傷、硬腦膜下出血、視網膜出血等傷害，導致男嬰雙眼視神經萎縮，視力嚴重受損，新北地院一審依重傷害罪嫌，判處有期徒刑2年，可上訴。

判決書指出，吳女領有合格保母執照並有多年托嬰經驗，被害男嬰父親於2022年7月27日起，將小孩交由吳女在其板橋住處托育，不料才短短數天，嬰兒在8月5日就出現異狀，經吳女通知男嬰父親、祖母後，送往亞東醫院看診，並在隔日轉入加護病房、接受雙側鑽顱引流手術，且視力嚴重受損。

院方診斷後，確認男嬰有急性與慢性硬腦膜下出血、雙側視網膜出血、疑受虐性腦傷、抗利尿激素不適當分泌症候群、癲癇等傷勢，醫師及院方認為是外力導致，相關傷勢報告送往台大醫院鑑定也認為，男嬰大腦呈現多發性硬腦膜下出血，為不同時間點所導致，代表可能多次遭受頭部外傷，而嬰兒受傷時僅5個約月，不可能為本身對頭部施加外力造成的傷勢，必定遭受外力造成，且嬰兒入院後，發現有眼底出血症狀，符合虐待性腦傷特徵，高度懷疑為遭受身體虐待所致。

幼嬰父親因而向吳女提出告訴，但吳女否認犯行，並推稱嬰兒所受傷是為舊傷，辯稱在8月4日早上受託照顧男嬰後，及發現嬰兒有手腳亂動、眼睛上吊的異樣，通知嬰兒父親後，對方卻未回應，隔日發現嬰兒異常更嚴重，才通知家屬帶去醫院看診。

但法院審理時勘驗吳女照護過程的監視器影像，發現吳女多次將嬰兒粗率抬起放在大腿上、將嬰兒抱在腋下，卻未以手護住嬰兒脖子或以其他方式保護頸脖，造成頭部劇烈晃動，此外還用餵食針筒將不明紅色液體注入嬰兒嘴巴，期間嬰兒掙扎晃動，吳女捏著嬰兒鼻子繼續將液體強灌進入口中。

醫院則表示，嬰兒視網膜出血情形嚴重，視力可能無法恢復，同年10月，男嬰回醫院檢查，雙眼對於光線刺激腦皮質完全沒有訊號，接近全盲，縱使經後續復健後，仍屬重度視力受損，並受有雙眼視神經萎縮，雙眼視力損失之結構性損傷，視神經盤蒼白、視網膜變薄仍持續屬不可逆變化。

合議庭認為，吳女所為涉犯《刑法》過失傷害致人重傷罪，而她為智識能力正常之成年人，且領有合格之保母執照，並從事托嬰工作多年，理應注意嬰兒當時僅5個月大，頸部肌肉尚未發育成熟，若遭不當晃動，將因頸部無足夠支撐力導致頭部、腦部受傷，主觀上顯然有應注意、能注意而未注意之過失。

衡量吳女與家屬並無重大仇隙，且於發現嬰兒身體異常狀況時，亦會主動通知家屬，而她導致嬰兒受傷的搖晃行為，是為了幫嬰兒打針，並非積極主動、無端的去晃動嬰兒，無從推認其有使嬰兒受重傷害結果的不確定故意，僅能證明有過失，因此不適用《兒少法》、《刑法》年人故意對兒童犯重傷害罪，因此以過失傷害致人重傷罪，判處吳女2年有期徒刑。



