新北惡狼「連闖民宅」猥褻！被逮辯「躲人」遭重判

新北市去年發生駭人的連環闖空門猥褻案，一名李姓男子（以下簡稱李嫌）去年先後非法潛入民宅及女子宿舍，對屋內女性伸出狼爪，甚至持空氣槍脅迫猥褻並施暴致傷。經士林地方法院審理後，認定李嫌僅為滿足私慾，犯下攜帶凶器侵入住宅強制猥褻等多項重罪，惡性重大、且犯罪後毫無悔意，日前判處李男有期徒刑 4年，目前全案仍可上訴。





新北惡狼闖住家「裸身躺床」又進女宿「掐頸猥褻」！被逮竟辯「躲人」遭重判

李嫌於去年8月潛入一處未鎖門的民宅，走進被害人對其性騷擾。（示意圖／翻攝AI生成）

熟睡驚醒赫見裸男躺身旁！惡男持槍闖宿舍「掐頸重擊」女員工

據判決指出，李嫌於去年8月先是潛入一處未鎖門的民宅，走進被害人房間，並裸露下體躺臥在熟睡中的被害者旁邊觀看，還趁被害者剛驚醒來不及防衛之時，強行撫摸被害者的臀部，事後卻辯稱是「誤闖」；沒想到在案件審理期間李嫌再次犯案，同年10月再度攜帶空氣槍闖入女子員工宿舍，脅迫被害人進行性行為，遭拒後李嫌竟惱羞成怒，不僅對被害者掐頸摸胸，還持槍重擊女子頭部造成前額撕裂傷，受害人逃出宿舍向舍監求助，警方隨後將李男逮捕。

新北惡狼闖住家「裸身躺床」又進女宿「掐頸猥褻」！被逮竟辯「躲人」遭重判

李嫌被逮後毫無悔意，最後遭判4年徒刑。（圖／翻攝台灣士林地方法院官網）

法官怒斥手段惡劣！色狼辯稱「誤闖躲人」 毫無悔意遭判4年

法院審理時，李嫌態度不佳，仍試圖推諉卸責，辯稱是為了躲人才誤入房間。法官審酌監視器畫面與DNA鑑定結果，斥責李嫌手段惡劣，為了滿足私慾，持凶器侵入他人住宅、對被害人施行性騷擾、猥褻和暴力行為，已嚴重危害社會治安與居住安全，且李嫌始終否認犯行，也未與被害人和解。最終法官依攜帶凶器侵入住宅強制猥褻罪等，判處李嫌4年徒刑，並宣告沒收犯案用空氣槍，全案仍可上訴。

