新北愛小孩 居家托育作伙來 寄養家庭受邀共築社區照顧網

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

活動中由保育專業人員帶領孩子一起開場舞動。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北愛小孩，居家托育作伙來，由社團法人新北市保母協會承辦的板橋北區居家托育服務中心，在板橋四維公園市民活動中心舉辦親子同樂園遊會，吸引育兒家庭、社區居民一同參與，寄養家庭也受邀參加，讓寄養童和社區一般家庭孩童融合，有利身心健康發展。

社團法人新北市保母協會理事長吳芬滿表示，協會長期致力於提升保母專業知能與服務品質，面對少子化趨勢，托育服務的品質與可近性更顯重要，希望藉此活動，讓社區民眾與托育人員更緊密接觸，也歡迎有興趣民眾加入托育行列。

廣告 廣告

園遊會由專業托育人員擔任關主，為不同年齡的幼兒設計多元有趣的闖關活動，讓民眾在遊戲中，認識托育工作的專業性與重要性，也讓托育人員有機會與社區建立更緊密的連結，除了專業托育人員設計有趣闖關活動，活動中也邀請新北市愛在家園推展協會的寄養家庭一同參與同樂，讓寄養家庭能帶著寄養童一起同樂，瞭解托育及照顧資源。

其中一對「寄養姊妹花」李素澎與李素華，兩人投身寄養服務多年，合計已照顧31名安置兒童，彼此在照顧特殊需求兒童上相互交流，兩人看著寄養童彼此成了玩伴、開心闖關，臉上充滿笑容，感性表示是孩子讓她們保持年輕與活力，讓她們在互相照顧中，看見生命希望。

板橋北區居家托育服務中心督導陳筱芃也指出，雖然面臨少子化趨勢，但家長對於托育的需求殷切，在實務工作中發現，許多家長對托育相關資訊不夠全面了解，因此希望透過園遊會結合托育服務，將正確且實用的資訊送到家長面前，藉由社區共同協力，為孩子打造愛與安全的友善環境。

「寄養姊妹花」李素澎(右)與李素華帶著寄養童參加闖關活動，小朋友拿到禮物很開心。(記者翁聿煌攝)

親子在活動中，一起挑戰關卡，培養親密感情。(記者翁聿煌攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

小相機拿下大獎 墾管處楊政峰勇奪世界攝影大獎銀牌

68年來最大！ 「辛樂克」驚人雲圖曝 專家：新制最強的4月颱

TVBS大裁員 姚惠珍揭王雪紅施壓新聞獎：一手頒獎一手斷生路

前往白沙屯媽祖進香途中 1男子突失去呼吸心跳

