新北愛笑瑜珈成果發表 用笑力陪伴長輩健康老化

社團法人新北市愛笑瑜珈協會在三重光榮銀髮教育中心，舉辦114年度成果發表會。協會成立10年，在新北市承辦4個社區照顧關懷據點和1個失智關懷據點，創辦人王淑芳表示，面對超高齡社會，「愛笑力」不僅有益長輩身心健康，還能延緩失智失能。在成果發表會中，就有愛笑寶貝志工團帶領五股康復之家精神障礙者一起表演，引起現場參與者熱烈掌聲和大聲笑的回饋。

愛笑瑜珈是由一位印度家醫科醫師馬丹˙卡塔利亞所創立，風行全世界130多個國家，台灣總笑長陳達誠老師於20年前引進創立，其中新北市愛笑瑜珈協會由廣播界名人王淑芳（藝名「嫚嬣」）所成立。陳達誠特別參加新北協會成果展，他分享卡塔利亞快樂的3個祕訣：「裝出快樂的樣子」、「跟快樂的人在一起」、「分享快樂給別人」。

現任協會理事長黃金柱表示，協會成立愛笑寶貝志工團，10年來在社會局的協助下，推動健康八力之一的「愛笑力」，已培訓200多位種子老師，深入各社區據點和機構舉辦1,300場次的活動，帶領長輩透過活動設計，激發快樂、良善與愛的因子，讓長輩生活變得有趣。