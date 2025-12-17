新北愛連網新改版AI搜尋更聰明 回饋心得抽好禮

回饋新版愛連網使用心得就有機會獲得精美好禮。（新北市地政局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

累積使用人次逼近7,000萬的最強地政搜尋引擎「新北不動產i-Land愛連網」，自本(12)月24日起將以全新面貌亮相！同時還特別舉辨回饋心得抽好禮活動，只要前往活動頁面留下對新版愛連網的使用心得，就有機會獲得精美好禮，歡迎大家踴躍參加！

新北市地政局提到，本次愛連網改版的重點是讓功能分類更明確、讓圖台介面更簡潔、讓查詢導引更清楚，聚焦於「買賣租屋小幫手」、「房地資訊專區」、「北臺聯合專區」、「土地開發專區」、「地政業務專區」5大主題，讓民眾可依其需求快速搜尋；此外，本次更導入AI技術，民眾只要在對話框中輸入問題，例如：「我想知道江子翠捷運站附近的房價」，AI系統就會自動定位並呈現捷運站周邊實價登錄資訊，大幅降低操作門檻，讓查詢變得更簡單，且可同時滿足多種需求！

新北不動產i-Land愛連網全新版本將於12月24日正式啟用。（新北市地政局提供）

地政局指出，為了讓民眾更有感，傾聽使用者聲音，自12月24日上線起至明(115)年1月24日止，特別舉辦回饋心得抽好禮活動，活動期間內民眾只要在活動頁面留下新版愛連網的使用心得，完成指定體驗任務，就有機會把新北特色天燈杯、白瓷餐具組、帆布手提袋、掛式擦手巾等溫馨小禮帶回家，記得要關注愛連網網頁最新消息，才不會錯過抽獎活動資訊喔。

地政局表示，愛連網的強大功能及高度實用性已三年連續榮獲獎項肯定，本次改版不只是功能優化，更代表服務思維的轉變，希望透過更聰明的數位工具，來更貼近民眾需求，以實現「不只便民，更要親民」的智慧服務目標，未來也將持續蒐集回饋意見，滾動式精進服務功能，誠摯邀請市民朋友們一起來體驗！新北愛連網連結：https://i.land.ntpc.gov.tw/iland/。