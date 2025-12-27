新北愛連網服務區擴大 北台灣一站查跨區土地資料

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北地政局今天表示，搜尋引擎「新北不動產i-Land愛連網」推出「北台聯合專區」，將查詢範圍擴大為北台灣生活圈，民眾於一站就可以跨區查詢土地和實價登錄等相關資料。

地政局表示，這次擴大服務範圍，在專區提供「北北桃基宜竹竹」生活圈，讓地政資訊查詢一站搞定，可跨區查詢土地和實價登錄等相關資料。

地政局發布新聞稿表示，以往民眾為了查詢相關資料，需在各縣市的地政資訊查詢平台切換，一次打開許多網頁，「新北不動產i-Land愛連網」特別整合北台灣7縣市的土地標示和實價登錄資料，民眾只要開啟愛連網，就可一站式查找資料。

廣告 廣告

地政局說，民眾可以在同一個圖台，進行鄰近各縣市的查詢、比較和分析，打破過往因行政區域界線造成的不便，讓地政資訊整合與加值應用更多元便利。

地政局指出，愛連網彙整17個單位、232項資料及121個圖層，資料內容豐富多元，累計使用已突破7000萬人次，近期更全新改版優化，功能分類更明確、使用介面更友善，還導入AI技術降低操作門檻，歡迎大家多加利用。（編輯：林恕暉）1141227