新北感溫祭啟動 獨特城市魅力盡在山海
【民眾新聞葉柏成新北報導】2025「新北感溫祭」暖冬登場！新北市以全新策劃正式啟動冬季旅遊季，從耶誕城、跨年，到主題展演與節慶系列活動，市府跨 18 個單位共同推出 22 項活動，內容涵蓋閃耀新北1314跨河煙火、2026 新北燈會、賞花季以及特色展覽等，全面呈現新北多彩多姿的城市風貌。
此外，今年觀光旅遊局首次與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處聯合推出「2025 新北感溫祭」感溫護照集章活動，攜手新北溫泉業者推廣「新北山海湯」，邀請民眾走進山海之間，體驗新北溫泉的獨特魅力。
副市長陳純敬今〈18〉日於活動記者會表示，今年「新北感溫祭」冬季記者會以跨局處整合為核心，展現新北冬季旅遊的全新面貌。市府串聯多項活動，打造冬天活動不間斷的城市節慶氛圍。「新北山海湯」以山區與海岸多元泉質為特色，提供旅客截然不同的泡湯體驗。
他說，今年推出的感溫護照集章活動更增加互動玩法，讓旅客在泡湯、住宿、消費的過程中增添探索樂趣，享受更具深度與回憶的旅遊體驗。
新北市今年冬天系列精彩活動自 12 月起一路延續，將推出市府民政局「2025 新北耶誕平安晚會-繽紛燦爛奇妙夜」、「115 年元旦升旗暨健走活動」、新莊區公所「2025 LOVE 匯新莊學生社團耶誕音樂會」，以及文化局、水利局與高灘地工程管理處合辦的「閃耀新北 1314 跨河煙火」、青年局「YOUTHMAS 青年耶誕趴」、「《新新常》膠囊小專場」、環保局「2025 新北耶誕環保挖寶趣」、淡水區公所「2025 淡水聖誕點燈活動」、新北市萬里區公所「2026野柳神明淨港文化祭」等亮點活動。
此外，還有多項靜態展覽，例如；淡水古蹟博物館「2025 光映淡水」、文化局「茶與王特展」、鶯歌陶瓷博物館「2025 臺灣陶藝獎」、文化局「影像實驗室《角色 Action! 片廠見習中》」與「烹茶煨鴨腳-茶食文化特展」。
迎接春節前後，還有綠美化環境景觀處「2026 花見櫻花季」、新莊區公所「2026 新北市新莊區迎新年慶元宵活動」、民政局「2026 新北燈會」、經濟發展局「2026 新北年貨市集展售會」、觀光旅遊局「2026新北市平溪天燈節」等系列活動，邀請市民與旅客走春踏青、賞景迎新年。
同時，新北也規劃運動路線及戶外體驗，如林口區公所「祈福 RUN 林口」、觀光旅遊局「2025 微笑山線大縱走 尋寶集章任務」、「新北感溫護照集章活動」。從戶外到室內、動態到靜態、山上到海邊，多元活動將陪伴民眾一路玩到明年。
