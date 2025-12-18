新北感溫祭暖冬登場 跨局處打造山海湯旅

新北感溫祭暖冬登場跨局處打造山海湯旅集章還能參加抽獎。（記者蘇春瑛攝）

▲新北感溫祭暖冬登場跨局處打造山海湯旅集章還能參加抽獎。（記者蘇春瑛攝）

「2025新北感溫祭」正式啟動，將串聯耶誕城、跨年、燈會、展演及靜態展覽等系列活動，營造冬季儀式感，陪伴市民與旅客度過溫馨熱鬧的暖冬。今年市府跨十八單位共同推出二十二項活動，同時包括靜態展覽同步登場及集章活動，邀請民眾走進山海，體驗新北溫泉魅力。

新北觀光旅遊局攜手交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處，首度推出「感溫護照集章」，並與溫泉業者合作推廣「新北山海湯」，邀請民眾走進山海之間，體驗多元泉質魅力，活動自今年十二月十九日至明（一一五）年四月一日止，民眾可於合作業者免費領取護照，完成泡湯、住宿或任何金額消費，即可獲得一枚印章。集滿任意二枚不同印章，於明年四月二日前送回指定地點，即可參加抽獎。

廣告 廣告

獎項包含iPhone 17、烏來住宿券、大板根森林溫泉酒店住宿券、福容大飯店福隆湯屋券、雲頂溫泉行館泡湯券等，有近九十張泡湯住宿券及多家業者加碼贊助，獎品多元豐富。活動包括閃耀新北1314跨河煙火、元旦升旗健走、淡水聖誕點燈、新莊耶誕音樂會、青年耶誕趴、環保挖寶趣及野柳神明淨港文化祭等，展現城市多元風貌。

新北副市長陳純敬指出，今年感溫祭跨局處整合為核心，打造冬季觀光新亮點，「新北山海湯」提供截然不同的泡湯體驗，護照集章更增添互動樂趣，邀請國內外旅客在冬季走進新北，泡好湯、品美食、享節慶，開啟最暖心的冬旅。更多資訊請上新北市觀光旅遊網、新北旅客FB或官方IG查詢。