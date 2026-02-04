新北感溫祭暖心ing 新北幣回饋與集章活動一起玩

感溫祭溫泉及新北幣推廣及發放活動將於115年2月7日、8日於烏來泰雅民族博物館登場，只要完成指定任務就可以獲得精美小禮與新北幣。(114年活動資料照)

內洞國家森林遊樂區瀑布，炎炎夏日，不妨從悶熱的都市出走，到內洞國家森林遊樂區享受一個清涼的午後森林浴吧

走訪獅頭山公園燭台雙嶼觀景平台，遠眺海天一色的海岸風光

「2025 新北感溫祭」溫暖旅程持續進行中，新北市以「新北山海湯」品牌為主軸，串聯烏來、金山、萬里等地區溫泉店家，邀請民眾於冬春之際走進新北，感受山海環抱的療癒溫泉魅力。為呈現新北溫泉、人文及自然美景旅遊亮點，觀光旅遊局特別精選新北2大溫泉遊程，走訪山城與海岸，展現新北市自然景觀、人文歷史與溫泉美食的多元觀光樣貌。

像是「烏來山城溫泉遊程」，由烏來老街走入山林，從文化體驗到自然洗禮，沉浸於溫泉帶來的溫暖療癒。行程第一站可自充滿原住民文化與在地美食風情的烏來老街出發，搭乘復古可愛的觀光臺車，沿途欣賞層層山巒景致，抵達終點後造訪壯麗的烏來瀑布，近距離感受山林水氣所帶來的自然能量。中午可前往烏來周邊許多具有療癒氛圍之溫泉會館，體驗頂級泡湯享受，讓溫潤泉水洗去身心疲憊後，可順道品嚐在地特色料理，在山林環繞中感受味蕾與自然交織的美好饗宴。午後，不妨繼續深入烏來山林，走訪內洞國家森林遊樂區，漫步於平緩的森林步道，欣賞著名瀑布景觀，沉浸在滿滿綠意與負離子之中，遠離城市喧囂，為心靈帶來一場深度放鬆與洗滌。

廣告 廣告

另外還有「北海岸海景溫泉遊程」，由遼闊海景展開旅程，走入山嵐間泡湯放鬆，呈現北海岸獨有的慢活節奏。上午可先前往獅頭山公園，沿步道漫步至燭台雙嶼觀景平臺，遠眺太平洋海天一色的壯麗景致，感受大自然的鬼斧神工。中午則建議安排至金山在地海鮮餐廳，品嚐主廚嚴選新鮮漁獲料理，享受來自海洋的鮮美滋味。享受美食後，可往位於陽明山與金山交界處的溫泉會館，在溫熱泉水與遼闊海景交織下，感受山海環抱的自然療癒氛圍。行程尾聲，回到金山海岸周邊特色咖啡館悠閒小歇，以一杯咖啡的時光，為這趟結合「山湯」與「海湯」的豐富旅程畫下完美句點。

「2025 新北感溫祭」也將於2月7日及2月8日在烏來泰雅民族博物館前廣場辦理溫泉推廣活動，現場特別加碼發放新北幣活動。民眾只要下載並註冊成為「我的新北市APP」會員，至現場完成指定任務，即可領取100點新北幣，可在8月31日前可至本次活動合作的31家商家消費折抵使用。

­