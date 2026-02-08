新北感溫祭 串聯山海泡湯集章

新北市觀光旅遊局推廣「新北感溫祭」，以「新北山海湯」品牌為主軸，串聯烏來、金山、萬里等區溫泉店家，7、8日連續2天在烏來泰雅民族博物館前廣場辦理溫泉推廣活動，加碼發放新北幣，邀民眾於冬春之際感受山海環抱的療癒溫泉魅力。

觀旅局推出「新北感溫護照集章活動」持續進行中，活動時間自民國114年12月19日起至115年4月1日。民眾可至感溫祭活動合作店家索取集章護照，完成泡湯、住宿或任何金額的消費，即可獲得1枚專屬印章；集滿任意2枚不同印章後，115年4月2日前將護照送回指定地址，即可獲得抽獎資格。

此外，為呈現新北溫泉、人文及自然美景旅遊亮點，觀旅局特別推薦2大溫泉遊程，「烏來山城溫泉遊程」由烏來老街走入山林，從文化體驗到自然洗禮，沉浸於溫泉帶來的溫暖療癒。

行程首站可自充滿原住民文化與在地美食風情的烏來老街出發，搭乘復古可愛的觀光台車，沿途欣賞層層山巒景致，抵達終點後造訪壯麗的烏來瀑布，近距離感受山林水氣所帶來的自然能量；中午可前往烏來周邊的溫泉會館；午後走訪內洞國家森林遊樂區，漫步於平緩的森林步道。

「北海岸海景溫泉遊程」由遼闊海景展開旅程，走入山嵐間泡湯放鬆，呈現北海岸獨有的慢活節奏。上午可先前往獅頭山公園，沿步道漫步至燭台雙嶼觀景平台，遠眺太平洋海天一色的壯麗景致。中午則建議安排至金山在地海鮮餐廳，享受來自海洋的鮮美滋味。

享受美食後，可往位於陽明山與金山交界處的溫泉會館，在溫熱泉水與遼闊海景交織下，感受山海環抱的自然療癒氛圍。