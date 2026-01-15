新北感謝微星 16年送暖不間斷

新北市教育局昨（十五）日表示，新北市持續結合公私力量照顧偏鄉學習，微星科技公司已連續十六年捐助偏遠學校，累計挹注經費達九千二百萬元，惠及逾十六萬名學童。教育局十四日也邀請微星代表前往中和國小，觀摩課輔成果，感謝其長期支持。

微星響應新北市「好日子愛心大平台」政策，投入資源包括三千三百萬元的弱勢學生課輔計畫及約五千九百萬元的餐食品運送，提升學生的學習與飲食品質。一一四年度計畫擴及六十四所學校，惠及四千二百十二位學生，並協助六十八所偏遠學校優先採購在地食材，提升餐桌品質。

課後學習中，孩子們展現成長。九份國小的「黃金山城弦樂團」計畫讓弱勢孩子在音樂中找到自信，福隆國小則透過創客教室激發孩子的創意。微星也提升餐點品質，讓孩子享受更優質的食材，並學會關懷他人。

微星強調企業公民責任，持續關懷弱勢，與新北市教育局合作，讓每個孩子的天賦都有被看見的機會。教育局表示，將持續引進教育資源，優化偏鄉學校的食材採購，讓更多孩子在家鄉享有優質的學習支持。