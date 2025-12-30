新北成犬認養率激增！TNVR見效 五股動物之家189犬入新家

江婉綺與志工們協助照顧及認養。（新北市動保處提供）

新北市近年積極推動成犬認養，在TNVR政策穩定發揮成效下，街頭幼犬數量大幅下降，成犬逐漸成為認養主流。以五股動物之家為例，民國114年全年共有189隻成犬成功進入家庭，較前一年成長約1至2成，背後關鍵，正是志工團隊細膩分工，替每一隻狗找到被看見的機會。

新北市動保處指出，隨著誘捕、結紮、疫苗、回置（TNVR）大量執行並逐步到位，社區野生幼犬幾乎不復見，動物之家收容結構出現轉變，性格穩定、年齡較長的成犬，成為認養推廣的核心對象。

志工協助訓練及拍攝。（新北市動保處提供）

五股動物之家志工江婉綺表示，成犬生活習慣已建立，情緒穩定、學習速度快，其實非常適合家庭生活，只是過去常因「不夠可愛」「不是幼犬」而被忽略。為了提升認養率，志工團隊建立完整流程，有人負責洗澡、剪毛，替狗狗整理儀容；有人專注行為訓練，從牽繩、基本指令到社會化，一步步教導；也有志工長期觀察狗狗個性、與人互動方式，將特質建檔，協助認養人快速找到適合的夥伴。

長期協助拍攝的志工葉威宏則分享，為了提高曝光度，他們替每隻成犬量身打造「主題照片」與短影片，從光線、角度到動作表情都細心設計，希望讓民眾在第一眼就看見狗狗的獨特魅力，而不是只看到籠舍編號。

志工們也不只停留在網路宣傳，而是主動走進社區，拜訪周邊店家，成功與超過30家餐廳合作張貼認養海報，甚至有店家願意在店內播放介紹影片。志工坦言，每當有人因為一張海報、一段影片而走進動物之家，「那種牠終於被看見的感動，會讓人願意繼續撐下去」。

對於年紀較大、有慢性病、長期乏人問津的狗狗，部分志工選擇自行收編，帶回家陪伴到生命最後一刻。志工們說：「如果牠等不到適合的人，那我們願意成為牠的家。」

動保處表示，未來將持續與志工團隊合作，深化成犬認養推廣，同時呼籲民眾支持TNVR政策，從源頭減少流浪動物數量。若社區發現未絕育犬貓，也可主動通報，由專業團隊介入處理，一起打造更友善、穩定的人與動物共好環境。

