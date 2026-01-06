新北成立長照處 黃心華直言關鍵在「照顧能否走進長輩生活」

248260106a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市65歲以上長者人數已經超過80萬人，位居全台灣之冠，並在去年114年12月正式進入超高齡社會。面對人口老化快速的挑戰，新北市政府領先6都，正式成立專門負責的高齡長期照顧處並掛牌啟用。新機構整合照顧管理專員評估、個案失能等級評定，依需要量身規畫照顧服務計畫，包括提供日間照顧、居家服務、洗澡協助、餐食供應、交通接送與就醫支援等一條龍服務，希望讓民眾避免跨機關奔波並提升服務效率。

新北市議員黃心華表示，長照制度整併是重要進步，不過重心不能停留在制度層面，而要能真切進入長者生活中。他指出，這幾年在地方上接觸長輩時，心中有一種新的感受，新北不只是老，而且許多長輩是被困在生活裏慢慢老去。

黃心華針對高齡人口居住問題指出，都市中沒有電梯的老公寓，樓層雖不高，卻每天成為跨不過的門檻。久而久之，長者出門意願降低，社交減少、醫療延誤甚至照顧申請與參與社區活動都變得難上加難；而這種「都市垂直偏鄉」現象，形成另一種被忽略的困境。

黃心華指出，新北幅員遼闊，偏遠山區到市區，老屋問題樣態各不相同。他強調，如果長照服務無法送達家門口、住屋環境無法友善改善，再完善的制度也難真正讓長者受益。未來的長照政策，不能只談服務量能，也必須和老屋改善、無障礙環境、基礎建設一起思考，才能在生活基本權益上解決問題，而這也是他持續努力的方向。

