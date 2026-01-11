「新北我來」戰旗高舉！黃國昌後援會成軍 宣告新北市長選戰全面啟動





台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌後援會於今(11)日正式成軍，匯聚在地堅實力量，一起Do the Best！黃國昌主席表示，去年12月27日應援活動，當時與柯文哲創黨主席並肩站在台上，對全體國人做出承諾，「柯主席向全台灣人民宣示『台灣我顧』，而我向大家承諾『新北我來』。」黃國昌強調，新北市是全國人口最多的城市，幅員廣大、家庭眾多，更需要一位具備魄力、決心與高度執行力的市長。他表示「在新北這片土地上，我們需要的是一位有執行力、有效率、敢承擔的新北市長」，並堅定表示自己已做好準備，「我百分之百有信心站在這裡跟大家報告，我準備好了，新北我來。」在授旗儀式中，黃國昌也將象徵行動啟動的「新北我來」戰旗，正式交付後援會總會長林良育，象徵新北市長選戰全面啟動，攜手為新北拚到底。

黃國昌以自身經驗為例，指出汐止長年交通問題，地方鄉親苦等高速公路匝道十六年未解，他在立法院任內，親自協調中央與地方、逐一釐清責任，「拖了十六年做不到的事，在我一任立委內完成核定與經費到位」，強調這正是他理解的執行力。黃國昌進一步點出新北市長期被忽視的結構性問題，包括醫療資源全國倒數、超高齡社會之長者照護不足，以及大量老舊公寓與危老建築所帶來的安全風險。他承諾，未來若當選新北市長，對於無爭議的都更案件，將「提出申請即列管，一百天內完成發照」，拒絕行政怠惰，讓市民生命安全不再被拖延。

針對近期熱議的營養午餐政策，黃國昌直言，真正的關鍵不在口號而在制度。過去中央政府長期「集權又集錢」，導致地方政府即使有心也無力推動政策，台灣民眾黨推動修正《財政收支劃分法》，讓新北市每年增加超過四百億財源，「我們真的做到了」。

黃國昌表示，台灣民眾黨一路走來，始終站在捍衛司法正義與公平正義的第一線。他回顧，去年號召人民站上街頭、塞爆自由廣場，向全台灣宣示反對綠色威權體制，「那一天，我們向台灣人民展示了台灣民眾黨的勇氣與決心」。他也強調，面對民進黨側翼、網軍與政治操作，「台灣民眾黨從來沒有怕過」。

新北市議員陳世軒感性表示「這一年真的很不容易。」陳世軒指出新北市需要一位真正能帶領城市向前的市長，不但要具備國際視野，更要能包容不同聲音、理解市民真實的生活需求。他表示「這三年當市議員，我常常在想新北市需要的是一位有國際觀、有包容性、有同理心，能夠感受到市井小民需求的市長，其實就是讓大家安居樂業，就這麼簡單。」陳世軒直言，黃國昌最大的特質在於「執行力」，也是他全力支持黃國昌參選新北市長的關鍵原因。他強調「市長可以提出願景，但如果沒有執行，願景永遠不會實現。」他看到黃國昌落實理想的能力，也對其帶領新北市前進充滿信心。陳世軒呼籲新北市民在2026打出漂亮的一仗，給黃國昌一次機會，讓新北市迎來真正的改變。

台灣民眾黨新北市黨部主委周台竹強調，「黃國昌就是在野陣營最強的市長候選人」。他指出，黃國昌接下黨主席重擔一年多來，已用實際行動證明自己的實力。面對有媒體質疑後援會成立大會的報名狀況，但事實證明現場滿滿的人潮就是最直接也是最好的回應。周台竹直言，民進黨長期擅長製造假訊息、抹黑在野黨，卻低估了台灣人民的判斷力，更低估了新北市民追求改變的決心。

周台竹認為黃國昌是立法院公認的「戰神」，帶領團隊發揮關鍵少數力量，「通過很多福國利民的法案，也擋下民進黨濫編預算和黑手」，讓台灣民眾黨的支持度從谷底回升。而最重要的是，黃國昌是一位「有情有義、有膽識」的政治人物，在柯文哲創黨主席遭遇司法追訴的艱難時刻，「始終站在第一線，帶著大家走過最辛苦的一年」。周台竹強調，真正的新北市長，必須同時具備中央政策視野與為地方承擔的勇氣。身為新北市黨部主委，周台竹承諾「盡最大的努力」，全力送黃國昌進入新北市政府，為新北帶來實質改變。

陳佩琪醫師與柯美蘭醫師也到場表達支持。陳佩琪表示，無論是否受邀，「今天我自己一定會出席，來替國昌主席加油」，成為最堅定、最有力的支持者與助選後盾。她回顧過去一年家人承受司法風暴的巨大壓力，正是在關鍵時刻，黃國昌「帶給大家力量，也帶給我力量」。她也轉述柯文哲創黨主席對黃國昌的高度肯定，力讚黃國昌在台灣民眾黨面臨低潮時勇於承擔，展現強大執行力，成功帶領台灣民眾黨重新站穩腳步、凝聚支持。

柯美蘭則表示，自己在受邀時毫不猶豫答應出席，能站在台上表達支持「感到非常榮幸」。柯美蘭指出，黃國昌在立法院問政時「每一件事情都有憑有據，邏輯嚴謹、立場清楚，從不對惡勢力妥協」，始終選擇站在困難但正確的道路上，因為他的信念是「忠誠於人民、忠誠於國家」。「政治是一種責任，是對人民的承諾」，柯美蘭認為新北市需要一位真正站在人民立場的市長，而黃國昌正是「敢決定、敢負責、也願意改變」的人選，呼籲大家一起陪伴他走完這條艱難卻必要的改革之路。

立法委員高金素梅也現身力挺，她指出當前台灣社會最迫切的期待，就是再次團結，「人民要的，就是民進黨下台」，並呼籲放下小我、完成大我，找回真正能帶領台灣前行的政治領袖。高金素梅也特別肯定黃國昌與台灣民眾黨在立法院扮演關鍵少數的角色，感謝他們長期捍衛原住民族的土地與歷史正義，並通過多項重要法案。「民進黨不倒，台灣不會好」，高金素梅呼籲團結為台灣人民與下一代守住和平與未來。

網紅「館長」陳之漢也到場力挺，直言自己一路看著黃國昌的政治歷程，「一開始我真的以為他只是另一個政客」，但多年來的觀察讓他徹底改觀，不論揭弊、監督政府或直球對決權力核心，始終站在人民最前線。館長指出，黃國昌一路走來從未向強權低頭，無論面對多大的政治壓力與攻擊，「他永遠站在人民那一邊，替大家把關、監督政府」。他也分享私下觀察，黃國昌不只在政治上要求自己，在生活與紀律上同樣嚴格，「行程滿檔之餘，還每天健身、練巴西柔術」，這樣的自律與執行力，正是他能長期維持高強度戰力的關鍵。他表示這一次不再只是失望與忍耐，而是人民手中真正改變台灣的機會，「我們終於可以用選票，告訴民進黨，台灣要改變」。

後援會總會長林良育致詞時表示，2023年在柯文哲主席帶領下，台灣社會曾經迎來一股期待改變的力量，雖然最後結果不如人意，但「我們從來沒有放棄」。「能站在這個位置，是一份信任，更是一份使命」。林良育也分享與黃國昌主席是老同學，這份多年情誼，讓他在接到邀請時「義不容辭、一口答應」。

黃國昌強調，當民進黨不斷以口號操作、用承諾換選票、一次又一次欺騙選民時，台灣民眾黨選擇用行動回應，讓所有台灣人民、所有新北市民看見，政治人物不僅不可以說謊，更不可以欺騙人民。黃國昌懇請新北市民給他四年的時間，「給我四年，我一定全力以赴、Do the Best，讓每一位新北市民都能為這座城市感到驕傲。」



