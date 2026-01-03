新北戰起跑！藍白合不合仍未知 蘇巧慧挺進深藍選區

記者王郁蓁、顧元松／新北報導

2026年第一個週末，民進黨新北市長參選人蘇巧慧不畏嚴寒，挺進過去被視為傳統深藍選區的永和掃街，但蘇巧慧現場透露才是關鍵，只是新北市國民黨以及民眾黨接下來是否藍白合也讓外界關注，不只國民黨內李四川以及劉和然誰出戰沒結論。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧挺進深藍選區「永和」掃街。

選民：「你本人真的比較漂亮。」

民進黨立委蘇巧慧：「謝謝，老闆娘來，多拿兩個。」

握手寒暄，選民實在熱情，為綠營出征新北的立委蘇巧慧，2026首個週末行程深入被視為藍營版圖的永和市場與選民搏感情。

民進黨立委蘇巧慧：「我從11年前參選開始，就是在國民黨的優勢選區，到現在已經爭取到過半的支持，讓民眾感受到我們的努力跟誠意，其實沒有什麼深藍、深綠。」

民進黨立委蘇巧慧出面說明。

新年起跑，蘇巧慧團隊預計未來每週都會有不同的陸戰行程，除了拉近與基層關係，也要帶著小雞衝衝衝。

民進黨立委蘇巧慧：「服務最久、最受大家肯定的新北隊，永和地區的許昭興議員、羅文崇議員。」

助攻拚連任的許昭興以及預計回鍋選議員的羅文崇，有蘇巧慧領頭跑，對比藍營如今不只藍白合沒下文，自家內部李四川、劉和然誰出戰似乎也不同調。

去年12月29日鄭麗文提到目前李四川有任務，可能明年再徵召，被解讀表態徵召李四川，但藍營組發會主委李哲華火速澄清主席講太快，仍會依既有程序進行。

劉和然PO文喊話新北市要公開透明。

第一時間劉和然PO長文喊話，新北不該是政治博弈下的備案，要公開透明。

新北市副市長劉和然：「我擁有一個全方位經營一座城市的能力，我隨時都可以上班。」

新北市副市長劉和然出面說明。

如今劉和然持續發影片推銷自己，至於藍營黨內呼聲很高的李四川人則是在國外。

國民黨新北市議員陳偉杰：「基層想看到是一個團結有氣勢的領頭羊，不是希望就是說藉由可能初選而造成的嫌隙。」

國民黨新北市議員林金結：「當我們候選人產生之後，我們才會跟民眾黨來協調，我們希望藍白能夠合，能夠有最強候選人。」

國民黨新北市議員林金結出面說明。

藍營小雞聲聲喚，但新北藍白合不合也是問題，看看黃國昌不只上架看板，甚至PO影片秀出正在裝潢的競總辦公室，也讓新北戰局持續升溫。

