新北戰「免費」營養午餐 蘇巧慧支持 劉和然拒承諾

繼台北市宣布營養午餐免費後，台中、高雄等縣市紛紛跟上，6都之中，目前只剩新北市尚未跟進，也讓「營養午餐議題」成為2026市長選戰攻防焦點。民進黨立委蘇巧慧就表示，一定全力讓新北營養午餐能免費，而且要提升品質，但潛在對手新北市副市長劉和然也表態，營養午餐免費得花46億元，幾乎等於新北一整年特教經費，不會為了政治草率承諾，藍綠隔空交火。

即使天冷冷熱情活力依舊不減，披民進黨戰袍選新北市長的立委蘇巧慧，母雞帶小雞勤走基層全力固樁，不過繼台北市宣布，公私立國中小營養午餐全面免費，台中、高雄、基隆與台南陸續跟上，但新北市長侯友宜未跟進，營養午餐議題儼然成為2026新北選戰必考題。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說：「我做新北市長為了孩子，一定全力免費還有提升品質。」蘇巧慧搶先表態要讓家長不花錢，又可以讓孩子吃得好，不過潛在對手藍營新北市副市長劉和然，也加入免費午餐戰局，表示46億元一次發下去，看起來皆大歡喜。

但身為專業行政首長，必須誠實面對選擇的重量，因為46億元幾乎等於新北一整年特教經費，也和一年校舍新建整建，與硬體建設經費相去不遠，強調不會為了政治草率承諾，但承諾新北的每一分預算，都會用在刀口上，而民眾黨表態選新北的黃國昌，也與藍營議員站在同一陣線。臉書上批評蘇巧慧虛偽。

新北市議員(民)廖宜琨說：「新北市政府有2600億，統籌分配款200多億，原本就要用在教育，不要苦了下一代，品質要保證，有些學校品質蠻堪憂的。」新北市議員(國)林國春說：「新北民進黨立委沒資格討論，營養午餐哪個綠的為我們爭取預算，三年前我的政見就是這個，拿出過去政見你有提過嗎，現在要選舉拿來做文章。」

攸關民生議題市民很有感，孩子的營養午餐吃什麼誰買單，成為藍綠白攻防焦點。

