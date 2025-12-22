新北房市價漲量縮 地政局：預售堅挺中古屋略回落

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府地政局22日首次與樂居科技合作，發布「114年第三季新北市不動產市場分析季報」，整合不動產交易大數據與專業市場調查成果，並將原本分別發布的「不動產市場季報」與「預售屋市場季報」合併，提供民眾更完整的市場資訊。

圖／預售屋平均單價達70.1萬元/坪，年漲幅6.9%。（新北市政府地政局提供）

地政局地價科科長蕭湘君表示，受中央銀行持續「選擇性信用管制」政策影響，新北房市呈現「價漲量縮」格局，市場出現結構性分化，預售屋交易熱度較高而成屋市場相對疲弱；雖然首購族貸款限制放寬，但整體去化速度放緩，投資性購屋動能受壓，買方觀望氣氛濃厚，中古屋委託成交比下滑至7.32%，議價空間擴大，話語權逐漸轉向買方。

蕭湘君指出，就建物型態觀察，預售屋平均單價達70.1萬元/坪，年漲幅6.9%，但買氣較去年同期減少62.4%，主要原因係土地取得及營建成本居高，而待售存量自113年第七波信用管制上路後，回升至約29,104戶；中古屋方面，大樓價格自114年Q1 達到高點（約 51.3 萬元/坪）後，微幅回落至50.8萬元/坪，公寓價格則下跌4.3%，顯示市場已出現修正訊號。

蕭湘君補充，整體而言，新北房市在信用管制下將維持量縮盤整格局，預售屋價格仍堅挺但買氣降溫，中古屋市場開始調整；地政局將持續透過「不動產愛連網」發布季報，提供民眾即時、透明的市場參考資訊，詳情可至不動產市場季報查詢。

