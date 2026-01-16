新北手工古箏工作室30年堅持 從木紋到音色 每把琴都親手試彈

中和傳統樂器行推薦，專營各式古箏販售與古箏維修（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

地方中心/綜合報導

中和古箏店的誕生故事：從自製琴踏上新北手工古箏職人之路



對市售古箏總是挑不出「對的聲音」？一對在音樂中相知的夫妻選擇自己動手打造古箏，意外踏上職人之路，也寫下比琴聲更動人的品牌故事。



位於新北中和的古箏王朝，從最初的一間以熱情為起點的中和古箏店，一路走到今天成為深受老師與樂迷肯定的新北手工古箏代表。



創辦人回憶，早在三十多年前，她與先生在反覆比較市面古箏後始終找不到音質純淨、能完美呈現音色層次的樂器，於是決定自行研製琴體、調整弦距與共鳴設計，從零開始摸索工藝。這份對聲音純度與演奏手感的執著，成了品牌日後立足的基石，也讓古箏王朝從創立之初，就在全台各地的樂手與老師間累積起口碑好評，成為中和一帶提到古箏時，經常被推薦的指標品牌。

廣告 廣告

新北古箏維修推薦，創辦人經心調校音質，找回如新的用箏體驗（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北古箏訂製堅持：每一把古箏都經過親手挑選、音質調整與試彈



與多數講求效率的批量生產不同，古箏王朝始終秉持著「一把古箏，就是一份作品」的理念。

「天然木頭沒有標準答案，我們不下整批訂單，只選真正適合的那一把。」不同於一般僅以批發方式向工廠進貨，團隊與製箏工廠密切合作，從穿線到上漆工法皆深入了解、把關，每一把箏都經過創辦人夫婦親耳試彈、親手整理，直到確認細節盡善盡美才會出貨。



也因這份職人級堅持，許多正在尋找新北古箏選購的箏友，特地前來中和，只為找到一份屬於自己的純淨音色。

每一把古箏在運回台灣後，古箏王朝更會進行第二次調整，包含琴碼穩定、琴釘鬆緊與整體細節微調，確保每件樂器都能展現最佳狀態，音質乾淨無瑕。對講究手感的箏友而言，這不只是服務，更是一份難得的品質承諾，也讓品牌成為雙北地區古箏選購與維修中的安心首選。

專業手工古箏推薦，音色純淨、做工堅實，是全台箏友的購箏首選（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

雙北古箏維修服務：從換弦、調音到美容面板 賦予每把古箏全新的生命



除了專注於製作與銷售，古箏王朝也逐漸成為雙北古箏維修的重要據點。從換弦、調音、琴身保養，到更細膩的音質調整，品牌以完整而專業的流程，提供使用者全方位的技術支持。創辦人分享，不少箏友是看到網路評價而來，因為在這裡不只可以選琴、學琴，更能得到一整套連貫的售後照護，真正做到陪伴每位學生與樂手的音樂旅程。



許多在別處購買古箏或陳年舊箏的顧客，也會將樂器帶到古箏王朝進行檢查與保養或整修，只為了讓古箏能以最佳狀態呈現音色。「這裡的專業讓我很放心。」是客戶最常對創辦人說的話。這份信任，也正是品牌在雙北地區深耕多年後，最珍貴的肯定。



針對年代久遠、狀況不佳的古箏但又想重新學習的箏友，古箏王朝更貼心提供以舊換新的服務，購入新箏時直接折抵舊箏價格估值，不只省下一筆開銷，更免去儲存空間或報銷的麻煩，對於資深箏友來說相當便利。

中和古箏選購推薦，經過重重把關的精心匠藝，音色質感令人驚艷（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

古箏入門指南的延伸：台灣購箏首選 專業聽得出來

對創辦人而言，古箏王朝的定位從來不只是單純的樂器銷售商，更像是一位懂得傾聽的音樂導師。每一位前來諮詢的顧客，都能獲得一場量身打造的古箏入門指南：從木料選擇、木紋差異、音色特質，到價格評估、演奏手感以及古箏可能產生的各種疑難雜症，她都以多年經驗耐心講解，讓他們對古箏有全面的認識。

「我希望他們學會聽，學會分辨，知道自己為什麼選這一把琴。」創辦人說。這份超越買賣的真誠交流，也成為許多人信任古箏王朝的原因。許多踏出工作室的客戶都覺得獲益良多，紛紛推薦給熟識的同好、箏友。

品牌用聲音、工藝與故事，串起每一位箏友與樂器之間的情感連結，讓學習古箏從此不再只是技巧，更是一段被看見與被陪伴的旅程。



《古箏王朝》常見問題整理：古箏製作挑選與雙北維修資訊一次掌握



Q1：第一次買古箏，《古箏王朝》如何協助我挑選適合的琴？

品牌提供試彈與一對一諮詢，全方位介紹古箏的各種音色，並比較分析，讓箏友自己聆聽感受，買到最喜歡的音色，避免花大錢卻挑錯琴。



Q2：《古箏王朝》的新北手工古箏與一般樂器行的差異是什麼？適合初學者嗎？

手工古箏強調音色均勻、音質純淨，即使專業演奏者，指力強勁，也能體驗到良好的彈奏穩定性。另外，《古箏王朝》不僅價格平實透明，也提供完整的售後服務，確保顧客後續能有良好的用箏體驗。



Q3：雙北古箏維修的服務內容包含哪些？是否限本店顧客？

不限來源琴，《古箏王朝》提供中和古箏調音、換弦、音質調整、面板美容、琴釘維修等服務，歡迎攜帶購自他處的古箏進行保養。



Q4：若我在其他古箏店購琴但音色不理想，可以調整嗎？

可以。《古箏王朝》能藉由換弦、更換不同木料琴碼大幅提升音色質感。



《古箏王朝》

地址：新北市中和區莒光路53號5樓

連絡電話：0939-158-295

官方網站：https://rink.cc/40see

官方FB：https://rink.cc/fj00m

官方IG：https://rink.cc/pswo9

Google地圖：https://rink.cc/g9waw

（最新資訊請以商家公告為準）