新北扎根母語教育 表揚96校

土城國中本土語文影音創意說唱讚獎項大豐收。



（記者王志誠攝）

為了加強語言文化傳承，新北市教育局於昨（二十三）日在三重區集美國小舉辦「一一四學年度臺灣母語日觀摩會暨本土語文績優學校與人員表揚大會」。活動表揚了九十六所優秀學校和十位教師，共頒發一百五十一個獎項，涵蓋多個類別，展現新北市在母語教育上的成就。

教育局長張明文表示，教育局積極與客家局和原民局合作，豐富新北校園的本土語資源，包括設立哈客館和舉辦族語育樂營等活動；並以「趣味學習、生活母語」為核心，讓母語走出課堂，融入日常生活。

近年來，除了開發全國首創的本土語創意桌遊教材，還推動數位研發，將母語傳承與科技結合，讓孩子在生活情境中自然學習。感謝長期投入本土教學的教師團隊和學校夥伴，讓母語在校園中持續使用和傳承。

獲得「本土語文績優人員獎」的集美國小客語教師劉貴櫻，已在教學崗位上工作超過十七年。她分享，最讓她感動的是聽到孩子用略顯生澀卻堅定的客語說「先生好」；那一刻讓她更加確信，母語是連結土地與文化的重要紐帶。看到都市的孩子能在課堂中自如切換語言，讓她堅信只要在孩子心中播下認同的種子，讓會說母語成為驕傲，就能延續文化的力量。

土城國中在「本土語文影音創意說唱讚」競賽中表現優異，在閩南語、客語和原住民族語組別皆獲得佳績與人氣獎，並奪得績優學校及個人獎，成為全場焦點。校長徐淑芬表示，學校長期以多元、有趣且貼近生活的方式設計活動，引導孩子「敢說、愛說、樂於說」母語；每一次開口，背後都是教師團隊長期累積專業與陪伴。

教育局指出，語言文化的永續發展需創造「願意說、說得安心」的友善環境。新北市各校每週定一天為母語日，透過課間活動、校園佈置及校際交流，讓本土語言成為孩子自信表達的能力。在一一四年全國語文競賽中，新北市獲得六十四座特優獎，成績優異。