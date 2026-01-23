新北打造八里淨零碳示範區 電動公車加速邁向低碳運輸新里程碑





新北市政府持續落實「2050 淨零排放」政策目標，積極從交通運輸面向推動減碳轉型，其中，八里區配合市府「八里淨零碳示範區」政策，成為低碳交通示範重點區域。八里區截至目前已有24 輛電動公車正式上線營運，提供民眾安靜、低污染且舒適的公共運輸服務，展現新北市推動永續城市與綠色交通的具體成果。

交通局運輸管理科科長許芫綺表示，交通運輸為城市碳排放的主要來源之一，市府持續以「公車全面電動化」作為推動淨零碳轉型的重要策略。八里區兼具觀光、通勤與生活機能需求，且具備良好示範條件，因此優先導入電動公車營運，並規劃以市區公車全面汰換為電動公車為目標，逐步建構零碳排公共運輸環境，期望成為全市推動淨零轉型的重要指標與里程碑。

新北市電動公車數量近年來呈現大幅成長趨勢。截至去（114）年底，全市已有406輛電動公車上線營運，占市區公車總數約 25%，市府將持續擴大低碳運輸服務量能，預計至115年度新增363輛電動公車上線，全市電動公車占比可望提升至 50%，朝向公共運輸全面低碳化目標穩健邁進。

交通局強調，未來將以八里淨零碳示範區為推動基礎，持續將電動公車擴展至各行政區，落實綠色交通、低碳城市與永續發展願景，讓市民共同享有更潔淨、安全與宜居的城市環境。

