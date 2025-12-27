新北打造在地社區家庭教育行動力

中和區莒東社區重陽節「奉茶敬老」活動，展現祖孫世代交流的溫馨畫面。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市家庭教育中心攜手社會局社區培力育成中心推動「家庭教育深耕社區計畫」，鼓勵社區發展協會依據在地需求，自主規劃具特色的行動方案。二十六日舉辦一一四年度成果分享會，邀集參與社區代表進行經驗交流，並透過ＡＩ應用實作，促進跨社區學習與對話，共同累積行動能量。

今年參與的社區，依在地需求推動多元又溫暖的家庭教育關懷行動。鶯歌區永昌社區以「溝通」為核心，設計婚姻默契遊戲、親子Pizza製作與家常料理ＰＫ賽等體驗活動，讓家庭在輕鬆氛圍中重新思考角色分工與相處方式；淡水區鄧公社區以親職教育課程與情緒管理為主題，協助居民覺察家庭互動模式，並重建正向溝通基礎。中和區莒東社區則以講座與影片賞析帶領居民探討世代溝通與婚姻經營議題，並結合重陽節辦理「奉茶敬老」與感恩餐會，營造世代交流的動人時刻。

莒東社區回顧重陽節活動，一場「奉茶敬老」儀式的畫面觸動人心。兩名孫子女單膝奉茶、輕聲說出「阿公，請喝茶」，九十餘歲的阿公接過茶杯時眼眶泛紅，祖孫在那一刻自然地深情相擁。這一幕不僅感動現場所有人，也讓人深刻體會家庭教育的連結，往往就從一杯茶或一個擁抱開始，孩子在行動中學會尊重，家庭也因此更靠近。

社區培力育成中心主任黃珮玲負責帶領本次分享會的分組交流，協助各社區盤點行動亮點與執行挑戰，聚焦３Ｃ使用、親子衝突及照顧責任分配等家庭議題。為提升規劃效率，今年會中首次導入ＡＩ工具，協助將討論資訊快速整理為初步行動草案，提升後續執行的可行性與創新度。