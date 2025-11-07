新北打造孩子適性幸福之路系列活動

為了讓孩子能夠「適性發展、幸福成長」，新北市教育局昨（七）日攜手國立臺北商業大學、新北市校長協會、教師會及家長團體，舉辦一一四學年度「選所愛、好好讀、有前途」適性幸福活動。超過百位國中教師齊聚一堂，邀請學思達創辦人張輝誠老師分享「學思達五環學習法」，並由第四十五屆國際技能競賽國手、現任三重商工教師呂祖懿現身說法，鼓勵教師從學生的興趣與潛能出發，陪伴孩子找到最適合的學習方向。

教育局表示，新北市是全國最早推動「適性宣導」的縣市，十多年來累計辦理逾一千五百場、超過十萬人次參與，投入經費超過四千萬元。每年培訓「適性宣講種子教師」深入校園，協助學生與家長認識技職教育與多元升學管道，讓孩子依興趣與能力選擇未來方向。同時，每年投入逾六千萬元開設近六百班國中技藝教育課程及百場寒暑假職業試探育樂營，讓學生從做中學、玩中學，體現「適性帶來幸福」的教育精神。

張輝誠老師指出，適性發展不是迎合期待，而是成為自己。透過「自學、思考、討論、表達、統整」五環學習，孩子從被動變主動、從模仿到創造，在自信與合作中成長。呂祖懿老師也分享，自己國中時誤打誤撞進了汽車科，卻在第一次動手拆裝零件時找到熱情，「興趣讓我投入，方向讓我堅持」，最終成為代表臺灣登上國際舞台的選手，如今回到教育現場，希望帶領更多孩子找到人生熱情的起點。

臺北商業大學校長任立中表示，北商大長期與新北教育局合作推動適性教育與產學接軌，未來將持續開放校園與專業場域，協助新世代學生培養國際視野與AI思維。

教育局補充，一一四學年度規劃逾二百場「選所愛、好好讀、有前途」適性幸福系列活動，包含十五場家長場與四十場「新未來產業職業試探課程」，共一千二百個免費名額，歡迎至「新北技職教育網」報名。一一五年度更將擴大辦理五十場親子共學活動、二十場教師研習及八十所國中生校校到高中職的適性體驗，讓教師、家長與學生一同成為孩子生涯幸福的「造福者」。