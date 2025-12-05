新北打造學習扶助新模式 AI+七個好習慣啟動自主學習動能

自主學習的獎勵措施(福和國中李欣頤教師)

透過自主學習及四學提供200分的力量(福和國中林雯淑教師)

專心體驗因材網e度AI輔助學習

學習扶助的好夥伴～因材網的動態評量

分享Cool English AI學習功能

在AI驅動教育轉型的浪潮下，新北市率先將人工智慧導入學習扶助，教育局在新北市雲端智慧科技中心舉辦「114學年度國中學習扶助與會考精進確保學力品質研習」。邀請新北自主學習團隊、因材網與酷英優秀教師，以「學力逆轉勝、動機再升級」為主軸，透過AI工具結合史蒂芬．柯維《七個好習慣》，為國中學習扶助打造更有效且可持續的學習模式。

新北市國中學習扶助資源中心主任、自強國中校長鄭建立指出，新北近年大幅升級學扶機制，不只引入AI輔助學習與社會情緒學習（SEL），更以「分區到校諮詢」陪伴各校落實學扶策略，使全市學校都能具備基本的學扶專業。他強調，AI工具與SEL素養強化了學生的學習動機，也讓孩子在主動解題與反思中「看到自己的進步」，有效提升自我學習效能。

頭前國中教務主任陳瓊如表示，本次研習不僅為學校提供系統性提升學力的具體作法，也讓第一線教務主任掌握更具操作性的學扶規劃方向。三芝國中教務主任黃鈞蕙補充，示範課程清楚呈現自主學習「四學：自學、共學、互學、導學」的關鍵做法；再搭配因材網與酷英平臺的即時支持，教師能更精準掌握學生差異，減少單打獨鬥的壓力。福和國中教師林雯淑也指出，AI並非取代教學，而是透過「學習五元素」─激發動機、培養習慣、策略運用、後設認知與高層次思考─讓學生看見自己的學習軌跡；透過目標設定、可視化學習與錯誤讚頌練習，孩子能在反思中調整步伐，逐步養成要事第一、持續更新的學習習慣。