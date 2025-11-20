新北打造年末最大運動派對！球星、啦啦隊齊聚 潘若迪壓軸帶動跳 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

追完韓團還不夠過癮？那就把這個週末空下來吧！11月22日與23日，在 新北市市民廣場盛大登場的「新北運動潮好玩 X 歡樂耶誕總動員」，由新北市政府體育局策劃，將打造今年年末最火熱的耶誕運動派對。現場邀請多支新北職業運動隊伍與人氣啦啦隊女孩接力登場，重頭戲由亞洲有氧天王潘若迪老師帶大家一起動起來。除了舞台熱力十足，社群活動同步推出Switch、GoPro、相印機等豪華好禮抽獎，兩天狂嗨就要讓民眾一次玩個夠。

體育局指出，自110年起，體育局便與 新北歡樂耶誕城聯手，共同打造全台最大規模的年末運動派對。活動將流行運動、體育表演、運動體驗、市集攤位等豐富元素融合於一場盛會，讓民眾在同一場域同時享受運動、歡樂與美食。今年更邀請在地職業運動隊伍與粉絲近距離互動，以球星魅力與主場精神點燃城市運動風氣，鼓勵市民讓運動自然融入生活。

今年活動全面升級，「兩天舞台內容」亮點豐富：包括新北國王、新北中信特攻、富邦悍將、新北中纖女排、新北凱撒射箭隊、新北凱撒女壘隊、新北航源足球隊等多支隊伍輪番出場，現場不僅可與球星交流，也可親身體驗射箭、壘球、足球等多樣運動項目，感受專業選手的動力與能量。

除了主題隊伍演出之外，活動更安排親子、街舞、跳繩等多元演出：包括輔大競技啦啦隊、街舞花式跳繩、由 救國團策動的舞蹈演出等輪番上場。此外，深受親子喜愛的天竺鼠車車、 饗食天堂與 台啤雲豹啦啦隊共同推出「健康洗手運動 GO」、而 富邦金控則推出「全員 Run For Green」挑戰。活動壓軸由潘若迪老師與ZUMBA甜心恬恬老師，一起帶領全場燃燒卡路里，讓冬夜瞬間變成熱力主場。

現場設有超過40個特色攤位，其中由DECATHLON（迪卡儂）打造的「聖誕體能充電站」設置四大任務，只要完成三項即可參加抽獎；親子族群還可挑戰「兒童極限體能王」闖關項目，結合合作與默契體驗。同時活動招募「新北運動攝影師」，鼓勵民眾用鏡頭捕捉運動派對的熱力，凡上傳照片即可抽GoPro 運動攝影機與FUJIFILM相印機。

體育局誠摯邀請市民朋友在本週末走進新北耶誕城，以最熱情、最活力的運動方式點亮冬夜，讓滿滿的笑容溫暖城市，一起享受兩天限定的耶誕運動派對。更多活動詳情請鎖定「新北運動聚點」Facebook 粉絲專頁，或至活動專頁查詢。

照片來源：新北市府提供

