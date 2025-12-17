新北打造心理健康韌性城市 全國首創多元指引
▲新北社區心衛中心在地提供民眾諮詢關懷服務。（圖：新北衛生局提供）
心理健康是城市發展與社會安定的重要基石，新北市以「心理健康韌性城市」為願景，市府跨局處推動政策，參考國際經驗，將心理健康融入校園、職場與社區，建構「看得見、找得到、用得上」的支持網絡。
衛生局自一一一年度起設立社區心理衛生中心已完成七處，中心結合醫療院所與民間團體，提供心理諮商近四千人次，服務累計逾三十一萬人次。明（一一五）年度將增設三重及板橋中心，並與衛生所結合，提供身心合一的一站式服務，至二○三○年完成十四處據點。
新北市長侯友宜指出，面對快速變遷與生活壓力，心理健康已成全球焦點，在心理健康政策推廣更需要參考國際經驗，跨局處合作，推動完整政策。
新北衛生局與台大張書森教授合作，取得澳洲權威組織 Orygen 授權，翻譯印製全台唯一《『#Chatsafe引導年輕人在網路上安全地討論自傷與自殺議題指南》，降低十二至二十五歲年輕人在網路討論自傷自殺議題風險，鼓勵主動求助。此外，社區心衛中心首創「企業版」與「員工版」職場心理健康指引，協助青中壯年族群強化心理韌性、培養友善文化，並提供自我檢測與因應工具，達成工作生活平衡與人才永續。
陳潤秋強調，未來持續拓展心衛中心，深化局處合作並銜接職場、校園、長照與社區據點，推動預防、篩檢、治療與復元支持體系，鼓勵市民互助求助，共同促進社會共融，打造安心永續心理健康城市。
