新北打造數位神經中樞 115年10月完工

新北市政府為平衡溪南溪北公共服務，讓行政服務更到位，民國111年1月開工興建位於三重區的第二行政中心，建物地上26層、地下4層，規畫設置警務戰情中心、災害應變中心、智慧交通中心及食品安全中心，未來將成為新北市的「數位神經中樞」。曾經4個月內發生3起工安事故，一度遭勒令停工，現已復工，預計115年10月完工。

第二行政中心鄰近捷運先嗇宮站，將有警察局、衛生局、勞工局、交通局、研考會、資訊中心、祕書處等局處進駐，整合辦公機能，打造一站式服務窗口，高樓層為決策與指揮中樞，低樓層則為便民服務與公共設施。另設1708格汽車位、2799格機車位，B2設捷運連通道，可直通捷運站。

廣告 廣告

侯友宜表示，公共設施不僅要「能用」，更要做到「好用、耐用、安心用」，第二行政中心將是新北重要的治理樞紐，施工的品質絕對不能打馬虎，建置交通、警政、緊急應變及食安管理中心，強化市政服務與災害應變能量，未來在溪北是指標建築物。

工務局長馮兆麟說明，第二行政中心以「城市大公園」為設計理念，1樓挑高大廳作為形象展示，3樓設置空中廊道，立體整合公共服務與休閒機能；4至6樓規畫共享會議空間及餐廳，打造高效運作的行政基地；7至22樓為局處辦公室，達成科技警政、智慧防災目標。

祕書處指出，現正盤點整合末端需求，協調檢核開發商投入各項系統架構及設備規格形成有效分工，已完成2至5樓的空間點交，今年底可完成6至7樓點交。交換機設備及5G行動通訊建置的部分，已完成B4至B3、2樓至3樓的料板與配管，全力達成明年啟用目標。

衛生局說，高照處將進駐10樓，三重衛生所則在3樓，所有內部裝修工程 今年11月及12月完成招標，預計明年第四季搬遷及進駐。食安監控中心設於17樓，結合GIS視覺化呈現，以物聯網及AI影像辨識科技推動食安管理。