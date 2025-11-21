新北打造淨零校園網絡 碳盤智囊團助攻永續教育升級

（記者陳志仁／新北報導）新北市今（21）日舉辦「環境教育競賽頒獎典禮暨氣候變遷節能講座」，頒發21所永續環境教育優質學校及環境教育實作競賽獎項，並授證46位校園溫室氣體碳盤查人員與22位能源管理員；今年新北成立全國唯一的「碳盤智囊團」，以專業培訓與實作盤查全面提升校園減碳治理量能，為推動「校園淨零」注入重要動能。

圖／新北市今（21）日舉辦「環境教育競賽頒獎典禮暨氣候變遷節能講座」。（新北市政府教育局提供）

新北市政府教育局副局長歐人豪表示，今年共有21校獲選為永續環境教育優質學校，國小組特優的十分國小以「煤光化危機、天燈轉永續」為核心，結合地方文化推動天燈自治條例、研發再生紙專利、落實生態監測與學生倡議，展現偏鄉教育翻轉環境困境的力量；國高中組獲優等的佳林國中則從硬體與課程雙軌並進，建置太陽能板、屋頂水撲滿、雨水回收沖廁等節水設備，並融入環境教育課程，落實「校校能發電」的永續精神。

廣告 廣告

今年新北領先全國成立「碳盤智囊團」，目前已有46位取得 ISO14064-1:2018 認證的碳盤查人員及22位能源管理員投入校園行列；石門實中校長鍾兆晉亦是取得校園碳盤查資格的成員之一，他表示，透過盤查能協助師生理解校園碳排來源，讓永續從課堂延伸至校園管理與生活習慣，逐步打造可衡量、可複製的低碳校園典範，未來也將持續結合教師專業培力與學生自主行動，帶動更多師生投入校園淨零行動。

活動亦邀請工研院綠能所蘇梓靖博士分享建築淨零減碳趨勢，從節能、智慧監控到創能設備導入，協助學校打造兼具「學習 × 節能 × 示範」的三合一淨零場域，讓永續行動在校園中落地、看得見、可複製。

教育局長張明文強調，未來將以制度化治理搭配校園實作基地，結合專業機構與跨校合作，深化碳盤查、環境教育與能源管理，同時擴充永續教育資源，包括教師增能、教材開發及管理工具，讓每校都成為推動減碳的關鍵基地，共同打造完整的淨零校園網絡。

更多引新聞報導

新北六青年勇闖亞洲 教育陪伴成就技職夢想之路

新北藝術教育綻放光彩 用美感陪孩子看見世界

