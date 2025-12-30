新北打造雙語師資一條龍 教師培育全面升級

柑園國中音樂科劉彥君老師分享雙語教學教案

結訓後學員得免費參加英檢課程輔導班及檢定，雙語師培一條龍獲學員好評

新北市雙語教育再添生力軍！舉辦「114年度雙語教學在職教師增能學分班」結業式

樹林高中歷史科龔裕晴老師分享雙語教學教案

新北市教育局在三民高中舉辦「114年度雙語教學在職教師增能學分班」結業式，25位國、高中教師完成為期一年的專業訓練，正式成為新北雙語教育的重要種子教師。現場同步宣布全國規模最完整的「雙語師資培育一條龍」計畫啟動，透過全額補助及專業社群雙軌並進，為雙語教學建立長期、穩定的人才培育機制。

教育局長張明文表示，投資師資，就是投資孩子的未來。面對全球教育競爭加劇，新北市打造從修課、檢定到專業社群的一條龍支持體系，讓教師在制度支持下，穩定投入雙語教學。凡錄取學分班者，皆可免費修讀國立臺灣師範大學課程，更享有英語檢定輔導與報名費全額補助；取得資格後，更可直接加入「高中雙語教育推動辦公室」跨校專業社群，與專家共同研發 專業英語教學模組，逐步累積並持續成長的雙語教學專業量能。

廣告 廣告

本屆成果展示中，教師分享雙語教學帶來的實質改變。樹林高中化學科陳珮琪老師表示，過去在化學課用雙語講授化學反應原理時常感到備課壓力與教學挑戰，透過學分班的系統化策略與同儕支持，現在能更自信地引導學生用科學語言探索世界。類似的教學轉變，引起學員高度共鳴，現場互動熱烈，充分展現新北教師的專業成長與推動雙語的熱情，也凸顯「師資強，學生更強」的教育正向循環。