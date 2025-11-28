新北打造首座食安示範區 百貨聯手市府提升餐飲透明管理

餐飲衛生管理分級評核委託專業團隊現場實地輔導評核（新北市衛生局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市衛生局今（114）年與Global Mall中和環球購物中心合作，成立全市首座「食安示範區」，將「食品安全文化」導入大型商場管理系統，強化百貨公司與進駐餐飲業者的食品安全責任，打造安全且透明的餐飲消費環境，做為全市百貨與餐飲業者的借鏡。

衛生局指出，國際間近年重視「食品安全文化」，強調企業應從組織高層開始建立以食品安全為核心的價值觀，並透過制度落實到第一線員工，以主動降低食安風險。此次與中和環球合作，共有三大重點方向。

首先，在百貨管理層面，環球購物中心建立「優質餐飲業者進駐標準」，並透過內部稽核定期檢查進駐店家的環境衛生與食品處理流程，使百貨公司不再只是場地出租方，也成為食安管理的積極監督者。

新北市食安示範區標牌（新北市衛生局提供）

第二進駐餐飲業者部分，推動冰箱及冷藏設備安裝「溫度異常警報裝置」。衛生局表示，溫度是影響食材新鮮與安全的重要關鍵，警報系統能提醒業者即時處理異常狀況，避免食材因溫層失守而提高細菌污染風險，大幅降低食安事件發生機率。

第三則是餐飲評核與資訊透明化。衛生局委託中華食品安全管制系統發展協會輔導館內56家餐飲店家，最終全數通過餐飲衛生管理分級評核並取得「優級」標章，同時要求業者將食材來源等資訊上傳新北市食材登錄平台，全面提升公開透明度，讓民眾安心選擇餐廳。

衛生局長陳潤秋表示，今年全市共有730家餐飲業者通過餐飲分級評核，其中722家獲頒「優級」，8家獲「良級」，中和環球購物中心的56家餐飲業者全數入列「優級」之列，展現企業導入食安文化的成效。衛生局並頒獎表揚環球購物中心成為首座「食安示範區」，另邀請9家代表業者上台受獎，期望持續成為餐飲產業的標竿典範。

優良標章放置於店內明顯處供消費者辨識（新北市衛生局提供）

環球購物中心新北中和店總監吳俊毅表示，今年適逢商場20週年，在消費者愈加重視食安的趨勢下，能與新北市政府合作打造示範區深具意義，企業將持續提升食品衛生與餐飲品質，讓市民購物、用餐更安心。

衛生局呼籲，民眾外食時可優先選擇取得餐飲分級「優級」標章的店家，同時鼓勵餐飲業者踴躍參與評核，共同提升新北市餐飲衛生文化，攜手築起更安心的食安環境。