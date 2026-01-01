新北打造首本高中AI倫理手冊

生成式ＡＩ快速走入學習與生活，假訊息、深偽影像及演算法偏誤等議題也成為教育必須正面回應的新課題。新北教局攜手淡江大學ＡＩ倫理教育資源中心與錦和高中，推出全台第一本專為高中生設計的《ＡＩ倫理校本課程手冊》，從高中教學現場出發，結合課綱與學生熟悉的生活情境，協助教師在課堂引導學生理解ＡＩ帶來的影響與使用責任，打造高中學生「會用、善用、懂用」的數位能力。

新北市教育局昨（一）日指出，《ＡＩ倫理校本課程手冊》從學生容易引起共鳴的日常情境取材，內容聚焦假訊息、ＡＩ生成圖像與深偽影片等真實案例，搭配小組討論與任務活動，讓學生練習分析情境、做出判斷，逐步培養面對ＡＩ科技所需的思考力與責任感；同時結合「ＡＩ時代的教育抉擇」的教師研習講座，安排課程實例分享與現場試教，協助教師掌握完整教學流程，促進跨校共備與教案交流。

淡江大學ＡＩ倫理教育資源中心林嘉琪教授負責帶領團隊規劃手冊設計，以學生生活經驗為核心，並保留課程彈性，教師可依各校特色延伸調整；研發過程同步蒐集第一線教師回饋，整理出更容易備課、也能直接帶進教室的教學架構。林嘉琪教授表示，ＡＩ倫理教育重點不在提供標準答案，而在引導學生看見科技決策背後的歷程與影響，例如「演算法由誰設定？」「出了問題責任如何釐清？」讓學生在思辨中建立價值判斷能力。