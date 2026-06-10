新北打造高齡友善城市 侯友宜：讓長者在地安養

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新北市長侯友宜今(10)日主持市政會議，衛生局以「八年深耕 高齡友善新北城」進行專題報告，侯友宜表示，新北市的長者人數8年來從54萬人成長到現在有82萬人，已經達到超高齡社會，市府率六都之先，成立專責的高齡長期照顧處，編列近百億長照預算，希望讓長者在地安養，在人生的最後階段過得樂活、有尊嚴。

侯友宜說，新北市持續推動重大高齡照護措施與建設，健康長者可參與老人共餐、銀髮俱樂部等活動，亞健康長者可參加巷弄長照站活動，至於失智失能長者，則有日照中心、失智據點、居家照護等方式可提供照顧。在重大建設部分，包括板橋醫療園區、銀新未來城、鶯歌醫養園區及瑞芳醫養園區都規劃建置中；另外像銀光咖啡廳、運動設施也都陸續增加據點。

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侯友宜指出，新北市透過公私協力合作，在照顧長者上，公部門服務涵蓋率已達8成，再加上私部門可達到9成多，民眾的滿意度也都有9成以上；新北市會持續努力，逐步建構完整在地照顧網絡，打造高齡友善城市。

衛生局表示，面對超高齡社會挑戰，新北市持續以「醫、動、養」為核心政策，以「不失群、不失智、不失能」為目標，整合醫療、社福及長照資源，推動跨體系合作與在地照顧網絡建構。並指8年來新北市長照預算由33億元提升至近100億元，約成長3倍。

另照顧服務人力由9千多人成長至1萬7千多人，服務使用人數由近4萬8千人提升至12萬餘人，服務涵蓋率達8成，滿意度超過9成。日間照顧中心由24家增加至129家，失智守護站由312處擴增至5,600處，逐步建構完整的服務量能。

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