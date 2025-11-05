新北打造一站式媒合平台 產學合作展現雙贏成果

新北市政府經發局今年續推「企業專才媒合平台」，促進產學合作，協助企業覓才、學生尋舞台。今年已促成十三名大專生進入南亞科技、合普工業等企業實習，走入真實產線、瞭解研發流程，企業亦可提前布局人才培育，展現雙贏成果。

經發局長盛筱蓉表示，平台事前盤點企業人力現況與技能需求，整合勞工局、青年局、教育局資源，由經發局擔任媒合單一窗口，協助企業確認需求、配對學校並安排洽談，縮短流程、提升成功率。此平台不僅是單次實習，更串聯校園、企業與政府三方資源，培育青年即戰力。

南亞科技林經理指出，學生參與晶圓收容盒清洗檢測、自動包裝機操作等任務，貼近半導體現場，若有更多大學加入產學合作，將有助學生更快理解自身專業如何應用於產業，減少摸索、提早定位職涯方向。合普工業吳專員分享，學生參與電子焊接、PLC配盤、展覽觀摩等任務，展現主動學習態度。

經發局表示，平台為新北推動產業升級與人才共育機制，歡迎企業點選表單（https://reurl.cc/qKDWKD）或洽專案人員（○二）二九六○三四五六分機五五三七黃小姐。