新北打造「體適能」素養情境遊戲場 讓孩子練核心、學專注、懂合作

學習原來這麼玩！遊戲場打造孩子的體能與素養教室」。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

校園遊戲場也是最有趣的學習教室！新北市首次結合「遊戲」、「體適能」與「素養教育」三大元素，在屯山國小啟用融合童趣與探索精神的全新情境式遊戲場，把戶外活動轉化為孩子探索、協作與練習自我管理的真實學習場域，孩子在玩樂中自然培養平衡協調、專注力、合作力，展現跨域融合的學習新樣貌。

屯山國小-穿越感官小隧道 孩子在探索中激發感覺統合力。（新北市教育局提供）

屯山國小鄒惠娟校長表示，遊戲場不只是玩，更是「五感統合教室」。新育樂園以「每一站都是學習、每一步都是成長」為概念，首創戶外情境遊戲課程，將遊具化身為兼具挑戰與練習功能的「教具」。像是「走繩冒險區」透過不穩定繩索訓練平衡與身心控制；「鞦韆搖擺區」則強化節奏感、協調性與反應力，讓體適能培養自然融入遊戲歷程。透過前庭刺激、本體覺與觸覺經驗的累積，孩子能在無壓環境中強化感覺統合能力，學習管理情緒、專注行動並保持自我節奏，也從挑戰、協作到等待順序中學習建立良好互動。

屯山國小-鞦韆飛起來 孩子在歡笑中練習協調與節奏。（新北市教育局提供）

三年級學生李蘊真分享指出，「走繩好刺激，我練習平衡時雖然有點怕，但成功走過去真的很有成就感！。」學生周言澤也說：「從溜滑梯排隊，我學會觀察別人、彼此禮讓，大家才能一起安全玩樂。」

屯山國小-滑出自信與笑容 孩子在遊戲中學會等待與尊重。（新北市教育局提供）

新北市健體輔導團專輔教師夏淑琴提到，情境式遊具結合體適能訓練，是未來校園體育教學的重要趨勢，不僅能自然提升學生動作控制、協作與專注能力，也為戶外體育課帶來更多創新可能。

屯山國小-走繩挑戰好好玩 孩子在遊戲中學習平衡與自信。（新北市教育局提供）

新北市教育局表示，屯山國小的創新遊戲場落實「遊戲化課程」與「運動習慣養成」的教育理念，將體適能課程巧妙融入遊具設施，成為情境式教學示範案例。新北市目前已有34座依在地文化或校本課程打造的校園特色遊戲場，未來將持續鼓勵各校善用既有遊戲場空間，靈活融入體適能訓練或戶外體育課程，拓展教學應用，提升學生健康素養與生活適應力，讓孩子在快樂中茁壯成長。