新北托育人員「好繪說故事」 與寶貝跟音樂一起搖擺





新北市社會局為激發居家保母專業潛能，從109年開始每年舉辦「好繪說故事」和音樂律動技能選拔，提供居家保母發揮長才的舞台，展現居家式服務的托育成果，提升保母專業形象。今年度居家托育人員踴躍報名參賽，其中音樂律動技能項經初選後有20人進入複賽，最終獲得優勝獎8名及人氣獎3名。「好繪說故事」項參加有29人，優勝者10名、人氣獎3名。

音樂律動優勝者獲獎人徐子安分享在托育的路上非常辛苦，費時費力，但她始終熱愛，在小小的客廳裡和孩子們共同打造屬於自己的育兒遊樂園，每天用心愛每位孩子。她老公常說她帶的不只是小孩，是一個一個的未來。

好繪說故事獲獎人王家珍則說，很開心為每個孩子展開每一場魔術表演，帶領著他們進入奇幻冒險的世界，希望每位孩子都能快樂的探索，保有對世界的好奇。

評審委員幼兒音樂講師李志苓表示，今年參賽者兼具巧思及創意，能依適齡適性帶孩子一起律動，充分展現從遊戲律動中也可以提升孩子的發展及能力。

輔仁大學兒童與家庭學系助理教授徐千惠也說，當照護者凝視孩子，用聲音變化演繹角色，並以表情與肢體傳遞情感時，孩子會感受到自己被理解、被愛護；同時也逐步學會分辨情緒、理解他人視角，並在過程中建立同理心與情緒韌性，也會為孩子的大腦提供了豐富的「語言營養」，是照護者與孩子之間最親密的共振時刻。

社會局長李美珍表示，音樂律動與親子共讀可以發展幼兒的思考能力及創造力，透過生動的肢體表情、音樂媒介豐富感官刺激，讓幼兒樂於學習更具活動力。居托人員以專業的陪伴帶領孩子在生活中探索與學習，讓日常成為成長的教材，而照顧者更需展現細膩的反應力與創造力，才能透過觀察與引導發掘孩童的特質與潛力。

