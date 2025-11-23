新北托育表揚大會 255人員177機構獲肯定

新北市社會局今（23）日舉辦「嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」，由新北市長侯友宜親自表揚255位托育人員、托嬰機構和居家托育專職人員，以及177家評鑑優、甲等機構及親子館等服務單位。（柯毓庭攝）

侯友宜表示，新北市在托嬰機構以及托育人員來照顧孩子們，非常的專業也細心，尤其新北市在整個托育已經超過OECD指標36％來到45％，是全台機構跟人員最多的地方，「我們以愛為名、以心為本，人員以及機構都做得非常的落實，我們跟他們並肩作戰，讓我們的孩子在愛的當中能夠不斷地成長跟茁壯」。

榮獲育兒神隊友獎的居家托育人員廖羿涵，連續三年靠自己的力量辦理聖誕節活動，更廣邀社區、弱勢族群的小朋友參加，而獲得肯定。（柯毓庭攝）

其中榮獲朝耕暮耘獎的五股興珍公托中心的洪麗婷，帶領團隊在民國113年創下零離職的紀錄，她說，會踏入這行的老師都是因為愛小孩，她會跟公托中心的教師說要莫忘初心，不管遇到公事還是私事，在情緒來的時候要先控制住，她是從基層出來的，會設身處地替教師著想，讓教師在感受到壓力暫時休息，讓教師可以做得開心、孩子才會在公托上的開心。

榮獲育兒神隊友獎的居家托育人員廖羿涵，則是因連續三年靠自己的力量辦理聖誕節活動，更廣邀社區、弱勢族群的小朋友參加，而獲得肯定。她說，原本只是希望讓受托的小朋友有不一樣的聖誕節，但在舉辦後逐漸擴大邀請範圍，到現在也有不少弱勢族群的小朋友會參加活動。

廖羿涵說，其實辦活動最難的不是經費而是找場地，因為太貴租不起、太便宜又空間不夠，為此她每年都要傷腦筋，但有一次有對出生剛好在聖誕節生日的弱勢家庭雙胞胎參加活動，看著雙胞胎和母親在活動上幸福洋溢的笑容，她就覺得一切辛苦都是值得的。

社會局指出，此次獲獎名單包含居家托育技能競賽優勝18名、居家托育92人、居家托育中心專職及育兒指導員16人、托嬰機構專職129名，共計255位獲獎；另外本年度托嬰機構評鑑優等108家、甲等53家、優質親子館16家，共計177家獲獎。

