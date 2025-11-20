新北批政院版財劃法「重南輕北」：公式不明

行政院今（20）日公布新版《財劃法》，但新北市財政局長陳榮貴指出，此次中央仍未完整公布數字，只有片像，而且還出現高雄三項指標拿最多的狀況，認為此次版本分配、公式不明，優南部綠縣市、砍北部藍縣市，是重南輕北。（資料照）

行政院今（20）日公布新版《財劃法》，但新北市財政局長陳榮貴指出，此次中央仍未完整公布數字，只有片像，而且還出現高雄三項指標拿最多的狀況，認為此次版本分配、公式不明，優南部綠縣市、砍北部藍縣市，是重南輕北。

陳榮貴指出，此次新版統籌分配稅款總額由8874億元減少到8213億、短缺661億，而一般性補助款更從2501億元減為1412億元、短缺1080億，計畫型助款雖然從308億元增加到2368億元，但相較民國114年還是少了586億元，而且計畫型補助是否能給地方也無法得知。

廣告 廣告

陳榮貴表示，行政院今天雖然說台北市統籌分配水款增加最多，但其實數字根本沒有完整公布，只有片面，直言此次院版財劃法分配、公式不明，優南部綠縣市、砍北部藍縣市，形成「南部包圍北部」財劃法，中央此舉是重南輕北。

【看原文連結】