新北技職再創高峰 教育局金手政策培育世界級人才

（記者陳志仁／新北報導）新北市今（29）日舉辦「金手閃耀、新北榮耀」技藝技能競賽感恩餐會，表揚亞洲技能競賽、勞動部及教育部各項技藝競賽優勝學生與指導教師，彰顯新北從國中、高中職到國際舞台的一貫化技職培育成果。

圖／新北市今（29）日舉辦「金手閃耀、新北榮耀」技藝技能競賽感恩餐會。（記者陳志仁攝，2025.12.29）

新北市長侯友宜表示，透過「金手培訓政策」，新北打造制度化、系統化的技職人才培育體系；今年亞洲技能競賽，新北6位國手勇奪5金1銀，得獎率100%，教育部五大類技藝競賽則囊括50座金手獎、82項優勝，勞動部全國技能競賽連續四年蟬聯青少年組全國第一，青年組獲獎人數達40人。

餐會邀請亞洲技能競賽金牌國手分享備賽的歷程，侯友宜也頒發獎勵金肯定師生並肩作戰的付出；此外，市府也持續推動「補助前三名指導教師國際見學」政策，安排赴義大利、日本、韓國交流，將國際視野回饋教學現場，深化技職教育的永續發展動能；

金牌國手呂治寬分享，累積7面金牌的過程，讓他在高壓中學會調整與解決問題，也更確立未來方向，也鼓勵學弟妹勇於挑戰；工業類技藝競賽機器人職種第一名李毓祐與徐睿辰也指出，得獎不僅是肯定，更是一份責任；樟樹國際實中教師鄭姿蓉則強調，競賽培訓不只是比賽，更是陪伴學生從迷惘走向自信。

新北市政府教育局局長張明文指出，新北以「世界級人才一貫化政策」，結合三級培訓、六大培育機制與「正念穩心術六大攻略」，打造世界級人才升級路徑；未來將持續提供最高10萬元金手獎金及教師國際增能政策，支持師生站上國際舞台，為臺灣培育具世界競爭力的頂尖技術人才。

