新北技職勇奪首爾發明展3金4銀 創意實力耀眼國際
記者林普天／新北市報導
再度站上國際舞臺！在2025韓國首爾國際發明展（Seoul International Invention Fair, SIIF）中，新北市由泰山高中、鶯歌工商、復興商工及光仁中學組成代表隊表現亮眼，一舉拿下3金4銀佳績，從30國、超過600件作品國際競逐中脫穎而出，展現新北學子兼具創意、實作與市場潛力的技職實力，也讓臺灣技職教育再度被世界看見。
新北市教育局表示，新北市以「把點子做成作品、把作品推向市場」為技職教育核心路徑，鼓勵學生從真實需求出發，發展可驗證、可應用的創新成果。
其中，泰山高中結合亞東科技大學、陽明交通大學、臺北榮總與亞東醫院等跨域資源，完成《結合深度學習技術之血管內膜醫學影像自動判讀系統》及《導入睡眠評估與運動處方調節之居家型有氧訓練腳踏車》，以AI醫工、健康照護及智慧環境為主題，分別榮獲金牌與銀牌肯定，展現校際合作與實務導向的教學成果。
泰山高中與亞東科大、陽明交大結合AI技術運用於生醫影像自動判讀系統榮獲金牌獎。（新北市教育局提供）
