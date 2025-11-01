新北技職名人賞鼓勵學子適性發展

為推動技職教育，新北市政府4年投入近8億元，廣設技職教學場域並強化師資，協助學生習得一技之長。新北市泰山高中汽車科在導師尤澤基的帶領下，屢創佳績，並於2018年啟用北台灣唯一的汽車噴漆競賽與檢定場地。

新北市政府為翻轉「升學才是唯一出路」的刻板印象，辦理「新北技職名人賞」甄選計畫，拍攝具代表性的名人，呈現技職發展的多元可能，並讓學子從真實故事中汲取啟發，鼓勵更多人勇敢適性選擇。

汽車科導師尤澤基在校服務超過30年，致力於培養學生的汽車維修技能，更親自陪伴學生參與無數場技能競賽，也憑藉對教學的熱忱與豐富的實務經驗，培育出多位金牌選手，為校爭光。

廣告 廣告

2010年，尤澤基在教育局倡議下，提案發展汽車噴漆為科別核心，成功打造北台灣首座汽車噴漆競賽與檢定場地。除提供泰山高中學生實作練習外，也開放社會人士技術檢定使用，展現產學合作價值。他認為，老師的角色就是幫助學生找到方向、提供支持，而在過程中拚盡全力比結果更值得重視；全世界最公平的就是「時間」，如果學生能善用它，在別人休息時仍堅持不懈，那你就能領先一步。

（新北市政府教育局廣告）