新北技職名人 鄭少谷製圖轉舵永續包裝

新北市政府教育局力推「選所愛、好好讀、有前途」適性宣導活動，透過傑出校友的成功故事，揭示技職教育的無限可能。

瑞芳高工機械製圖科畢業的傑出校友、新北技職名人賞得主鄭少谷先生，就是最佳典範。他將傳統製圖專業技能融入「創新」與「環保」兩大核心理念，從製圖領域成功轉型為國際知名的「綠色包裝設計師」，榮獲行政院「國家創新事業獎」等多項殊榮。鄭先生以「包裝環境化」為己任，用設計為地球減壓，證明技職教育是一條能創造永續價值的道路。

廣告 廣告

今日的瑞芳高工也與時俱進，電腦機械製圖科結合AI應用與永續設計，培養出具備跨域創新能力的學生。例如學生吳怡嫻，從生活中發想，利用所學知識設計出「波浪發電裝置」，並榮獲全國海洋能源創意競賽獎項，展現了技職教育在能源與創新領域的卓越成果。

想讓孩子找到未來方向嗎？新北適性宣導活動將帶您深入技職領域，請家長盡速上網報名（https://skill.ntpc.app/event），與孩子一同探索技職教育的無限可能，為未來打下成功基石。（新北市政府教育局廣告）