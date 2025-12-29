新北技職國手 亞洲賽5金1銀奪滿貫

亞洲技能競賽得獎國手包含網頁技術青少年組的新北高工高繼翊(左1)、商務軟體設計類的新北高工呂治寬(左3)、自主移動機器人的樟樹國際實中林鑠亦(右1)、泰山高中蔡明成(左2)及汽車板金的南強工商呂彥均(右2)、網頁技術的智光商工林碩斌(右3)。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市技職教育成果再傳捷報，在亞洲技能競賽中，新北6位國手全數獲獎，勇奪5金1銀、得獎率100％。新北市今(29日)舉辦技藝技能競賽感恩餐會，市長侯友宜也到場表彰。其中榮獲商務軟體設計類金牌的新北高工選手呂治寬分享，5年前還只是國二學生，當時心理狀態不穩，直到接觸程式設計，才找到可以努力的方向。歷經多年訓練與心態磨練，他克服疲勞與壓力，最終站上國際舞台奪金，將榮耀留在台灣，也見證技職教育改變人生的力量。

新北高工呂治寬 從低潮到站上國際舞台

呂治寬分享，自己5年前還只是國二學生，當時心理狀態不穩，直到接觸程式設計後，發現有新的學習方向與嘗試空間，才踏上技能競賽之路。奪下亞洲技能競賽金牌，接下來將持續備戰2026年在上海舉辦的國際賽。他坦言，這5年來最大的挑戰來自心態與長期累積的疲勞感，比賽時間拉長後，心理壓力逐年增加，疲勞難以完全消除，只能透過調整練習節奏來因應。當找到適合自己的節奏後，專注力與效率提升，反而能在短時間內做出成果，心態也逐漸穩定。

談到亞洲賽奪金，呂治寬相當開心表示，這是成為國手後的第一場正式國際賽，能不辜負團隊期待，並將金牌留在台灣，意義非凡。他也說，目前所學已具備實務工作能力，競賽高度重視實務經驗，因此一邊準備比賽、一邊在公司工作，未來也將持續朝這個專業方向發展。

另，連續4年帶領學生奪下6座金手獎與3座團體獎的樟樹國際實中教師鄭姿蓉則也分享，從教25年、投入影音製作職種培訓已6年，起初因學校新成立、無人熟悉競賽內容，她在選出選手後主動扛起責任，一邊自學、一邊陪著學生精進技能。這6年來，她始終陪伴在學生身旁共同學習與成長，也在過程中從孩子身上獲得許多啟發，逐漸在這個職種找到方向並繳出成績。

她坦言，培訓過程最辛苦的是照顧選手的心理狀態。影音製作比的是創意、技術與學科，壓力極大，她常同時扮演老師、朋友甚至母親的角色，穩定學生情緒、陪伴度過卡關與挫折。她也鼓勵後進選手勇敢踏出第一步、接受挑戰，「機會永遠留給有準備的人」。

商務軟體設計類的新北高工呂治寬分享得獎心得。(記者羅國嘉攝)

新北市長侯友宜(中)表彰6位國手。(記者羅國嘉攝)

