新北技職工場大變身 雙美未計畫拿下國際設計獎

新北市教育局首創「雙美未計畫」，以「雙語×美感×未來」三軸翻轉技術型高中實習工場，首波改造三重商工、淡水商工及瑞芳高工，引入專業設計團隊進駐校園，打造兼具教學動線、學習情境與產業質感的實作空間。三校改造成果一舉拿下TID臺灣室內設計大獎、日本GOOD DESIGN AWARD、德國iF室內建築大獎及美國IDA國際設計獎，讓新北技職場域以設計力站上國際舞臺，重新定義「實習工場」的想像。

教育局指出，三重商工機械科結合AI與機器手臂概念，產官學攜手打造全國唯一「AI5.0人機協作育才中心」，同時獲「2025TID臺灣室內設計大獎—評審特別獎」及日本GOOD DESIGN AWARD肯定；淡水商工電機科以「機電整合實驗盒」概念榮獲2025德國iF室內建築大獎；瑞芳高工資訊科實習工場獲2025美國IDA國際設計獎榮譽獎。每一處改造皆對準群科實作課程需求，從教學情境、設備配置到安全與動線細節同步升級，讓學生進到工場就能進入像展館般的專業實作場域。

「雙美未計畫」串連產、官、學、研資源，攜手美感細胞協會、中華民國室內設計協會、臺灣設計研究院及國立臺灣師範大學等專業單位，透過公開徵選與專業評審機制，讓改造後的實習工場外觀好看、內裝好用，技職學生能在工場順利的應用所學。目前已完成模具、電機電子、園藝療癒、金融沙盒及AI人機協作等11處工場改造；2026年再投入1,500萬元聚焦「未來產業」全面升級，導入半導體、AI、航太、無人機、量子及潔淨能源等課程空間，讓教室與產業脈動同步頻率、學生能力與就業趨勢無縫接軌。

瑞芳高工資訊科二年級林秦穎同學分享，改造後的電子電路實習工場不再是冷冰冰的儀器擺放區，氛圍更舒適柔和，讓人思緒更清晰、容易專注，也更享受鑽研技術。淡水商工電機科三年級姚宇智同學也回饋，新的空間變得像展覽館，光影更好、操作更順，學習效率更好；三重商工機械科蘇義于老師表示，優質環境與空間規劃能有效提升學生學習意願，也翻轉外界對工科技職「髒亂」的刻板印象，讓學生在美感情境中培養專業態度。