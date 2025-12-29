新北技職稱霸全國與亞洲技能競賽 打造世界級技術人才

記者林普天／新北報導

技職教育成果再創高峰！新北市政府今（29）日舉辦「金手閃耀、新北榮耀」114學年度技藝技能競賽感恩餐會，公開表揚於亞洲技能競賽、勞動部全國技能競賽及教育部5大類技藝競賽中表現卓越的學生與指導教師，近300位師生齊聚一堂，共同見證新北從國中、高中職到國際舞臺「一貫化技職人才培育」的亮眼成果，

侯友宜表示，新北長期推動「金手培訓政策」，以制度化、系統化方式打造世界級技術人才培育體系，在國內外各項賽事寫下亮眼成績。2025年亞洲技能競賽中，新北6位國手全數獲獎，勇奪5金1銀、得獎率100%，成績全國第1；教育部5大類技藝競賽更囊括50座金手獎、82項優勝，總獲獎數達132項，創下歷年新高；勞動部全國技能競賽亦連續4年蟬聯青少年組全國第1，青年組獲獎人數達40人，全面展現新北技職實力。

這次感恩餐會特別邀請亞洲技能競賽金牌國手分享備賽歷程與成長故事，並由侯友宜親自頒發競賽獎勵金，肯定選手與指導教師並肩作戰的付出與榮耀。新北市持續推動全國唯一「補助前三名指導教師國際見學」政策，安排教師前往義大利、日本及韓國進行專業交流，讓國際視野回饋教學現場，深化技職教育的永續發展動能。

新北市長侯友宜肯定選手與指導教師並肩作戰的付出與榮耀。(新北市教育局提供)