新北技職結盟公民團體 14項行動推永續改變城市

（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市府推動「技職社會責任」政策，今天宣布媒合10所學校與15個公民團體，啟動2026年「技職社會責任（VSR）永續計畫」，共推動14項跨域合作，引導學生以行動改變城市。

新北市教育局在記者會表示，自2023年起將「技職社會責任」納入教育政策核心，希望學生不僅學得一技之長，並走出教室、走進社區，將專業所學轉化為回應社會需求的實際行動，更透過實作理解社會議題，培養責任感與公民素養，進而用行動影響城市發展。

教育局說，今年參與學校由去年的7校擴增至10校，新增豫章工商、泰山高中、樹人家商等，並串聯台灣地方創生基金會、墨設計、台灣心輔犬培育團隊等15個公民團體，共同透過議題培力工作坊，陪伴學生從「看見問題、提出解方到付諸行動」，深化學習歷程。

地方創生基金會董事長陳美伶表示，技職教育結合地方創生，能讓學生從技能操作者，進一步成為回應社會需求的行動設計者，培養公共參與與解決問題的能力。

教育局說，今年14項行動計畫，議題涵蓋永續設計、循環經濟、在地文化、永續飲食、AI（人工智慧）社會應用、青銀共創及社會關懷等面向，回應當代社會挑戰。

部分行動結合心輔犬推動陪伴與關懷服務，或運用AI工具促進家庭溝通與數位素養，也有團隊推動校園理財教育與生活金融力；另有學生結合淡水地區農莊，深化永續廚藝與在地飲食文化，實踐食農教育精神。

教育局強調，技職教育不僅是為產業培育人才，更是為城市培養關心公共議題、勇於行動的未來公民。透過老街修繕、食農教育與青銀共創等行動，讓學生從學習者轉化為行動者，使專業成為推動城市進步的重要力量。（編輯：張銘坤）1150102