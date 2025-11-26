新北抄茶室賭場驚見獨臂俠剩1隻手也要賭 普發1萬成試手氣翻倍賭資

林男車禍摔斷手，只剩1隻手能活動也要賭，讓警方看傻眼。翻攝畫面

新北市淡水警方23日深夜破獲1家無照茶室深夜聚賭，當場查獲77歲陳姓婦人及53歲曾姓女子正在主持賭局，現場另有8名賭客，查扣賭資150萬元及骰子、碗公、監視器等證物，其中有人拿普發1萬元來「試手氣」，還有人不顧車禍摔斷手，包著石膏也要賭，一干人等全被帶回警局詢問，警詢後陳婦、曾女依賭博罪嫌送辦，賭客則依《社維法》裁罰。

警方表示，今年迄今為止，已取締轄內14家無照茶室，累計裁罰66萬元，其中2家更遭市府強制斷水斷電，不過警方近日又接獲情資，在淡水中山路巷弄內某無照茶室門禁森嚴，僅熟客得以進入，疑似從事非法聚賭，警方隨即展開蒐證，確認確有賭博情事後，向士林地檢署聲請搜索票，於23日深夜前往查緝。

警方當天晚間11點多，破門進入該茶室後，當場查獲主持賭局的陳婦及曾女，以及8名賭客，賭客年齡介於47至72歲之間，其中65歲楊姓男子，當天才領完政府普發1萬的現金，就直奔賭場試手氣，另名62歲林姓男子日前因車禍摔斷手，儘管手上還裹著石膏，卻仍然「賭性堅強」到場參與賭博。

警方現場查扣賭資150萬餘元現金及相關證物。翻攝畫面

警方現場查扣骰子77顆、碗公1個、監視器主機及鏡頭4支以及現金賭資150萬餘元，其中含抽頭金14萬餘元，除了提供非法聚賭外，該茶室無照營業，還設有視聽設備並販售酒類，為了躲避警方查緝，特別在前後門裝設監視器，管制人員出入。

警方將現場所有人全部逮捕帶回警局詢問，警詢後依賭博罪嫌將賭局負責人陳婦及曾女移送士林地檢署偵辦，其餘8名賭客則依《社維法》裁法。警方強調，無照茶室易成治安死角，衍生各類違法風險，警方將持續結合第三方警政，加強查察可疑營業場所。



