新北抓到養豬場「餵廚餘」 最高罰400萬！再違規將連續罰

【記者江孟謙／新北報導】新北市府農業局昨天（30日）前往泰山區一處養豬場稽查，發現場內放置含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，已違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，可分別裁處5至100萬及3至300萬元罰鍰，現場即刻由稽查人員押車將廚餘送至焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用。

為防範非洲豬瘟疫情，農業部公告自10月22日起全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用。

農業部公告當天，新北農業局已同步通知轄內66場具廚餘再利用檢核的廚餘養豬場遵守規定，改以飼料或植物性廢渣餵養，並展開養豬場全面稽查。

農業局30日主動聯合稽查小組至泰山區一處養豬場稽查，發現場內及業者車輛上存放含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽及飼料槽皆留有廚餘，明顯違反規定。立即要求業者將廚餘載運至樹林焚化爐銷毀，並以封鎖線封鎖廚餘槽，禁止再啟用，後續將依法裁處並持續至現場複查，倘有違規者將依法連續裁處。

該處養豬場放置廚餘桶。翻攝畫面

該養豬場違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》。翻攝畫面

