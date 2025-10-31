新北抓到養豬場「餵廚餘」 最高罰400萬！再違規將連續罰
【記者江孟謙／新北報導】新北市府農業局昨天（30日）前往泰山區一處養豬場稽查，發現場內放置含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，已違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，可分別裁處5至100萬及3至300萬元罰鍰，現場即刻由稽查人員押車將廚餘送至焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用。
為防範非洲豬瘟疫情，農業部公告自10月22日起全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用。
農業部公告當天，新北農業局已同步通知轄內66場具廚餘再利用檢核的廚餘養豬場遵守規定，改以飼料或植物性廢渣餵養，並展開養豬場全面稽查。
農業局30日主動聯合稽查小組至泰山區一處養豬場稽查，發現場內及業者車輛上存放含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽及飼料槽皆留有廚餘，明顯違反規定。立即要求業者將廚餘載運至樹林焚化爐銷毀，並以封鎖線封鎖廚餘槽，禁止再啟用，後續將依法裁處並持續至現場複查，倘有違規者將依法連續裁處。
更多壹蘋新聞網報導
福華集團線上旅展住宿券含雙人早餐下殺2999元 連鎖餐飲券1150元
亞馬遜與蘋果財報亮麗 美股反彈收紅
12星座最強運勢｜射手調整投資 金牛展企圖心 天蠍有伴侶相挺
其他人也在看
瑞典駐台代表訪台南 肯定台南永續城市成果
[NOWnews今日新聞]瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表任荷雅（HelenaReitberger)今（31)日率多位瑞典綠色轉型聯盟企業代表拜會台南市政府。雙方就綠色產業、環境永續及智慧城市發展等...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
台北小巨蛋附近新建工程 吊掛巨大鋼筋貼近人車
社會中心／黃恩琳、吳培嘉 台北報導有民眾今天（31日）錄下，台北小巨蛋附近新建工程，吊車吊掛巨大鋼筋移動，但非常貼近人車，讓網友PO文直呼"嚇到無語"，引發討論，很多網友看了也說"好恐怖"。記者實際前往現場查看，現場有圍起三角錐，也都有工人在一旁查看，施工單位強調安全沒有問題。大白天車來車往，只見對面馬路，吊車吊起大概有三層樓高的鋼筋，只是現場車流眾多，底下還有不少人經過，如果砸下來可不得了，有民眾立刻拿手機錄下這一幕，PO文直呼"這工程？嚇到無語"。吊掛巨大鋼筋貼近人車（圖／民視新聞）民眾看到這段影片也都嚇到目瞪口呆，再加上鋼筋很長很重，一個不小心掉下來，不知道波及到多少人車之外，萬一鬧出人命怎麼辦，這都是民眾擔憂的點。實際回到現場，已經沒有在吊掛鋼筋，吊車已經開到工地內，現場持續施工當中，旁邊也都有立三角錐警示。吊掛巨大鋼筋貼近人車（圖／民視新聞）台北市府表示，看起來是在基地內吊掛鋼筋籠，以置放於連續壁內。如果沒有超出道路範圍，且周邊有配置適當交管人員指揮，尚無違反規定。不過雖然有派人查看，沒違規、沒問題，但畢竟鋼筋非常巨大，這個點剛好又在台北市精華地段，民眾還是希望施工過程小心再小心。原文出處：台北小巨蛋附近新建工程 吊掛巨大鋼筋貼近人車 更多民視新聞報導記憶體股淨比達歷史高標 達人：應視為景氣循環非成長股川普開出「空白支票」挺高市 美日同盟邁入黃金時代泰高速公路驚傳5車連環撞 護理系女學生下車救人慘被撞死民視影音 ・ 13 小時前
8月大男嬰癲癇發作沒呼吸 父抱兒衝消防隊求救
8月大男嬰癲癇發作沒呼吸 父抱兒衝消防隊求救EBC東森新聞 ・ 14 小時前
海廢再生聯盟舉辦「巨鯨之後」五週年回顧展
[NOWnews今日新聞]海洋委員會海洋保育署今（31）日舉辦為期3天的海廢再生聯盟五週年系列活動，邀請農業部漁業署等單位及22家海廢再生聯盟成員，產、官、學界攜手參加五週年年會，會中頒發海廢再生影響...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
北馬暴雨淹大水 藍天白雲勘災馳援
劇烈的暴雨，重創馬來西亞半島北部。幾個州屬包括霹靂、吉打、檳城，有超過5800人被迫撤離家園，將近三千人被安置在疏散中心。在災情最嚴重的檳城北海，慈濟志工已啟動勘災，前往打昔汝莪了解受災民眾的需求...大愛電視 ・ 6 小時前
守護弱勢族群與高風險長者 臺東115年帶狀疱疹疫苗補助起跑
為了守護弱勢族群與高風險長者健康、落實預防醫學理念，臺東縣長饒慶鈴10月31日宣布，臺東縣正式於明(115)年啟動帶狀疱疹疫苗補助措施，展現公部門推動健康政策的決心。饒慶鈴表示，臺東縣政府重視長者的健康，俗稱「皮蛇」好發於50歲以上成年人，隨著人口老化與慢性疾病增加，帶狀疱疹的發生率逐年上升。感染後不僅會引起皮膚劇烈疼痛，還可能留下長期神經痛的後遺症，影響生活品質，接種疫苗可有效預防，但疫苗費用高昂，一劑疫苗約8千至9千5百元，使多數民眾卻步。為了降低弱勢族群及長輩的負擔，也降低帶狀疱疹造成的神經疼痛與不便，並提升民眾防護力及健康，縣府特別規劃115年推出疫苗補助方案，讓民眾能以更親民更便利的方式獲得免疫保護。衛生局說明，補助對象以50歲以上的低收及中低收入戶、65歲（原住民55歲）以上具有高風險因子（癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、人類免疫缺乏病毒感染、使用免疫抑制劑患者等）的族群接種疫苗，符合條件者可至衛生所完成接種，期盼減輕民眾負擔，提升接種意願。詳細補助標準與施打流程，將公布於縣府及衛生局官網，並同步於各鄉鎮衛生所公告。衛生局進一步指出，預防重於台灣好新聞 ・ 7 小時前
美中下週可望簽貿易協議 北京：願拉長合作清單
（中央社台北31日電）川習會後，美國財政部長貝森特表示，美中最快下週簽署貿易協議。中國外交部今天說，中美元首在釜山會晤同意加強經貿等領域的合作，中方願與美方一道落實好兩國元首重要共識，透過對話協商，不斷壓縮問題清單，拉長合作清單。中央社 ・ 20 小時前
防堵非洲豬瘟 離島往本島安檢全面提升（1） (圖)
因應國內非洲豬瘟防疫，海巡署金馬澎分署針對離島地區往返台灣航線的船舶、貨物、旅客行李與郵包等全面提升安檢及人工拆檢率，全力防堵疫情擴散。中央社 ・ 19 小時前
黃迪揚育兒哲學大公開《唐綺陽談星私廚》笑談「先讓孩子成為最好的觀眾」再當演員
每個人從小學到大學，約莫要經歷16年的學生時期，總有各種不同的回憶，電影《自殺通告》演員林予晞、黃迪揚與白潤音連袂上《唐綺陽談星私廚》談「校園」生活，林予晞笑說自己學生時期「超愛惹麻煩」，她回憶念女校時最不滿的就是體育課著裝規定，得帶運動服到學校把裙子換成褲子，上完課再換回裙子，林予晞一不作二不休直接穿運動褲上學，結果每次都被記警告，幾次下來要被退學，學校主任還打電話給林媽媽告狀說我「奇裝異服」，沒想到林媽媽比她更火大，直接教訓主任「她穿的是不是學校的制服？」林予晞笑說：「後來才知道我媽是在『訓導』訓導主任。」唐綺陽談星私廚 ・ 16 小時前
不滿機具聲太吵婦失控丟磚頭鐵片 鄰居頭破血流
不滿機具聲太吵婦失控丟磚頭鐵片 鄰居頭破血流EBC東森新聞 ・ 16 小時前
「人生社會處方箋」 嘉義市打造健康老化新典範
(記者廖建智嘉義報導)為促進健康老化與優質生活，嘉義市積極導入以行為改變為導向的健康促進計畫，鼓勵長者實踐健康行動、活出快樂人生。嘉義市政府衛生局114年委託全齡多元樂學發展協會並攜手衛生福利部嘉...自立晚報 ・ 13 小時前
憂破壞地方生態 日緊縮太陽能發電場設置
日本政府計劃緊縮對大型太陽能發電場的規範，理由是全國各地太陽能發電設施迅速擴張，恐破壞自然景觀與地方生態，而儘管部分地方...聯合新聞網 ・ 7 小時前
遠傳雙11狂歡開跑網路門市最強回饋限時登場
(記者謝政儒新北報導)遠傳網路門市雙11狂歡接力賽火力全開！自11月1日起一路嗨到月底。每週二有機會以11元入手AirPods 4，驚喜開搶不容錯過。11月1日至11月11日限時申辦加碼最高送3,51...自立晚報 ・ 13 小時前
男子涉賣GD演唱會黃牛票牟利 北檢聲押禁見
（中央社記者林長順台北31日電）劉男、張女夫妻涉組黃牛票集團大量搶票高價轉售牟利，2月被起訴。檢警另查出劉姓夫婦等3人涉轉售韓星GD演唱會門票牟利，拘提3人到案，檢察官今天訊問後將劉男聲押禁見。中央社 ・ 14 小時前
鄭麗文：兩岸和平 藍扮最關鍵角色
國民黨主席當選人鄭麗文將於今（1）日走馬上任，她在《德國之聲》的專訪中，話題圍繞兩岸、國際局勢。鄭麗文強調，相信兩岸所有矛盾歧見可透過和平方式化解，而國民黨要負起最關鍵角色。鄭麗文也表態，沒有放棄武力保衛台灣的決心，但反對增加國防預算到GDP的5％，「軍備競賽不是帶來和平的智慧之路。」中時新聞網 ・ 9 小時前
東大路建案施工釀鄰房傾斜、下陷！ 急撤居民
新竹 東大路四段 居民氣炸，因為這裡一處建案，正在進行『開挖地下室工程』，疑似造成 附近道路地層下陷，許多住戶的家 因此下陷，居民被迫 緊急撤離。 #新竹#東大路建案#地下室工程#地層下陷東森新聞影音 ・ 17 小時前
設局抓詐團 2警受傷遭劫300萬
記者孫曜樟∕台北報導 一名年約五十歲的陳姓男子，因購買虛擬貨幣遭詐騙二十八萬元，遂設…中華日報 ・ 15 小時前
聲請保護令不到2hrs 家暴男持「滅火器猛砸」前妻頭
29號，高雄大寮區發生一起家暴案件，一名59歲的洪姓男子，和前妻共同開設工廠，兩人在工作中起爭執，當時前夫出手推人，女方不只報警，事後還到派出所聲請暴護令，但沒想到，前夫簡直殺紅了眼，在2小時後拿著滅火器，開車到女方住家，猛砸前妻頭部。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
泰山養豬場私藏廚餘 新北掌握來源險成防疫破口
（中央社記者黃旭昇、曹亞沿新北31日電）新北泰山某養豬戶遭查獲私藏廚餘，險成防疫破口。環保局今天表示，已掌握廚餘來源為餐廳與社區，將要求各廚餘來源，委託合格之清除業者運送焚燒，嚴防疫情漏洞。中央社 ・ 19 小時前
設備老舊租金翻倍 顏蔚慈怒批三重果菜市場貴又爛
（記者陳志仁／新北報導）新北市議員顏蔚慈今（31）日在議會總質詢時，為三重果菜批發市場攤商請命，要求市府正視冷 […]引新聞 ・ 13 小時前