新北投資房地產裝修推薦，租屋改造空間規劃

不少房東或投資客花費金錢與時間，重新裝潢整頓出租空間，希望獲得可觀的租金報酬，在新北投資房地產裝修推薦名單中，「漸入家境空間規劃」便擅長從提高租金報酬率與空間價值的角度，為客戶打造兼顧美感與功能的空間規劃方案，幫助屋主經營房地產事業。

成立於2013年的漸入家境，由創辦人傑克在新北三重區設立，起初他像大多數設計師一樣，單純承接一般室內裝修，但在與數百位屋主、投資客、包租公接觸後，發現不少屋主砸下高額預算重新裝潢表面，卻忽略空間「會不會賺錢」的問題，導致租金成長有限，甚至回收期拉長多年，讓傑克選擇以「投資回報」的角度，協助業主裝修家園。

漸入家境空間規劃採用「投資思維」的模式，研究租賃市場、分析區域租金行情、比較平面配置、觀察租客偏好，不單純為了追求美感而提升套房格局、公共區域使用率與空間坪效，而是將重點放在報酬轉換率，並由傑克親自溝通、解釋案例，逐步建立起客戶們的信任基礎，多年下來，成功協助許多投資客提升租賃事業，成為兼具規劃與市場策略的空間顧問團隊。

為什麼漸入家境空間規劃能成為新北投資房地產裝修推薦品牌？這是因為團隊專精投資報酬導向的空間規劃、套房與租屋改造、舊屋翻新、租售價值提升以及室內統包工程，也擅長格局調整、坪效優化等空間整合設計，他們會先分析房屋現況，依照業主理想的預算設計符合市場需求的裝潢方案，幫助強化房屋租金、物件競爭力，因而成為許多房地產投資客的重要合作夥伴。

「空間改造，不只是美學，更是房產價值的經營。」這是漸入家境的品牌宗旨，他們希望替屋主打造「能長期產生回報的資產」，透過專業設計提升租金報酬率、縮短空置或增加資產流動性，提供最貼近市場方向的租屋改造，現在就點選以下連結，了解更多新北投資房地產裝修推薦資訊。

店家品牌名：漸入家境空間規劃

聯絡電話：02-8972-6303

地址：新北市三重區三和路三段23號1樓

營業時間：週一至週六10:00~19:00

FB：https://rink.cc/moipk

工程網資訊：https://rink.cc/wafjf

LINE：https://rink.cc/58pia

